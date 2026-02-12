(VIDEO) Zjarri në Vizbeg, aktakuzë kundër tre personave fizikë dhe një personi juridik

(VIDEO) Zjarri në Vizbeg, aktakuzë kundër tre personave fizikë dhe një personi juridik

Prokuroria Themelore Publike Shkup, ka ngritur aktakuzë kundër tre personave fizikë dhe një personi juridik për veprën penale “Rrezikim i mjedisit jetësor dhe natyrës me mbeturina”, në lidhje me zjarrin në depon në Vizbeg.  Prokuroria ka theksuar se në periudhën nga 28 shkurt 2025 deri më 09 korrik 2025, të akuzuarit në mënyrë të paligjshme kanë lënë, grumbulluar dhe menaxhuar mbeturina të rrezikshme. Mbeturinat sipas prokurorisë, kanë përmbajtur substanca me veti shpërthyese, të ndezshme, irrituese, toksike, kancerogjene dhe ekotoksike në një parcelë kadastrale në Vizbegovë, për të cilën nuk kishin leje përkatëse nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, njoftojnë nga Prokuroria.

TABELË: PROKURORIA THEMELORE PUBLIKE SHKUP

Më 09.07.2025 në lokacionin ka shpërthyer zjarr, i cili për shkak të përmasave dhe rrezikshmërisë nuk ka mundur të vihet nën kontroll, me ç’rast është djegur një pjesë e mbeturinave të depozituara në kundërshtim me rregullat. Kjo ka shkaktuar çlirim masiv të tymit të zi dhe ndotje të konsiderueshme të ajrit, të konfirmuar nga matjet e Njësisë për Mbrojtje Atomike, Biologjike dhe Kimike pranë ARM-së”.

Nga prokuroria njoftojnë se pasoja përfundimtare e veprimeve të paligjshme të të akuzuarve është edhe rreziku potencial i shkaktuar për jetën dhe shëndetin e njerëzve.

Ndërkaq ata theksuan se nga hetimi i tyre është konstatuar përgjegjësi tek një pronare dhe drejtuese e personit juridik të akuzuar, dhe se aktakuzë për veprime nga neni 230 paragrafi 6 është ngritur edhe kundër një pronareje tjetër të shoqërisë dhe të parcelës, thuhet në njoftimin e Prokurorisë.

/SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

ESHR konfirmoi parregullsi në punën e Arkivit Shtetëror

ESHR konfirmoi parregullsi në punën e Arkivit Shtetëror

Këshilli i Prokurorëve më 17 shkurt do të japë mendim për kandidatët e paraqitur për kryeprokuror të ri

Këshilli i Prokurorëve më 17 shkurt do të japë mendim për kandidatët e paraqitur për kryeprokuror të ri

Aktorja shqiptare padit institucionet për përdorimin e imazhit të saj nga ministrja virtuale Diella

Aktorja shqiptare padit institucionet për përdorimin e imazhit të saj nga ministrja virtuale Diella

Kontrolle zhveshur dhe abuzim psikologjik ndaj nënës dhe vajzës palestineze në burgjet izraelite

Kontrolle zhveshur dhe abuzim psikologjik ndaj nënës dhe vajzës palestineze në burgjet izraelite

Rusia: Veprimet e Japonisë po i çojnë marrëdhëniet në ‘pikën pa kthim’

Rusia: Veprimet e Japonisë po i çojnë marrëdhëniet në ‘pikën pa kthim’

Policia bastis shtëpitë e ish-kryeministrit norvegjez për shkak të lidhjeve me Epsteinin

Policia bastis shtëpitë e ish-kryeministrit norvegjez për shkak të lidhjeve me Epsteinin