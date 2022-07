(VIDEO) Zjarrëfikësit në gatishmëri, zjarret nën kontroll

Gjatë mbrëmjes së djeshme kanë shpërthyer dy zjarre si pasojë e rufejës në Kumanov, një zjarr ka rënë në Varrezat e Qytetit dhe një tjetër në Shtëpinë e Gjuetisë. Zjarrëfikësit me makinat e tyre kanë reaguar mënjëher dhe kanë arritur që të lokalizojnë zjarrin dhe pastaj të shuajnë të tërrin.

Ndërkaq, gjatë ditës së djeshme një zjarrë tjetër ka ndodhur edhe në Komunën e Bogdancit, gjegjësisht në fshatin Gjavatovo. Kryetari i Komunës së Bogdancit, Blazhe Shapov, ka bërë të ditur se zjarri është vënë nën kontroll dhe nuk ka pika të nxehta, ndërsa ekipet janë në terren dhe po monitorojnë situatën.

Sipas Shapov, zjarri ishte me rrezikshmëri të lartë dhe në shkallë të gjerë, por me përpjekjet e të gjithë të pranishmëve, me një reagim të shpejtë dhe përpjekje disa orëshe, arritën ta lokalizojnë dhe të mbrojnë pronat e banorëve të fshatit.

Ndryshe, për shkakë të temperaturave të larta edhe para ca ditëve shpërthyen zjarre në Berov, ku u dogjën 50 hekatarë pyje.

Ndërkaq, sipas të dhënave të Pyjeve Kombëtare, gjatë vitit 2021 janë regjistruar 204 zjarre, me një sipërfaqe totale të djegur prej 12. 315 hektarë.

Samir Mustafa /SHENJA/