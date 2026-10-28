(VIDEO) “Zhduken” 8 tonë lule kanabisi, padi për kompaninë dhe menaxherin e saj

(VIDEO) “Zhduken” 8 tonë lule kanabisi, padi për kompaninë dhe menaxherin e saj

 

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Shik.mk

Një mungesë prej gati tetë tonë lule të thata kanabisi mjekësor u konstatua gjatë inspektimit të një personi juridik për kultivimin e kanabisit mjekësor në Strumicë, njofton Ministria e Punëve të Brendshme, duke shtuar se Sektori I Punëve të Brendshme-Strumicë ngriti padi penale kundër kompanisë dhe menaxherit të saj.

Sipas Ministrisë së Brendshme, gjatë një inspektimi të ambienteve ku ruhej lulja e tharë e kanabisit mjekësor, oficerët e policisë nga SPB- Strumicë, së bashku me përfaqësuesit e komisionit kompetent në Ministrinë e Shëndetësisë, gjetën parregullsi të shumta.

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME

Përveç mungesës së dokumentacionit lidhur me personelin e angazhuar dhe dokumentacionit tjetër të detyrueshëm, kontrolli ka konstatuar edhe mungesën e 7 813,49 kilogramëve lule të thata të kanabisit mjekësor”.

Padi penale u ngritën kundër një personi juridik nga fshati Borisovo- komuna e Novo Sellos, si dhe kundër V.K. nga Novo Sello, me banim në Strumicë, në cilësinë e drejtuesit të personit juridik, për shkak të dyshimit për kryerjen e veprave penale në përputhje me Ligjin për Kontrollin e Drogave Narkotike dhe Substancave Psikotrope.

Nga ministria informuan se për sasinë e përcaktuar të kanabisit mjekësor, personi juridik nuk posedonte dokumentacion përkatës ose provë për origjinën dhe asgjësimin e produktit.

Anida Murati /SHENJA/

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