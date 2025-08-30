(VIDEO) Zgjedhjet lokale, kandidatët e Çairit premtojnë investime në shërbim të qytetarëve
Nën moton “Gratë e sjellin ndryshimin”, sot në Çair kandidati për kryetar të Çairit nga Aleanca Kombëtare për Integrim, Bujar Osmani prezantoi një paketë gjithëpërfshirëse masash për mbështetjen e grave, me të cilën siç tha ai hapet një epokë e re e kujdesit real dhe përkrahjes për heroinat e përditshmërisë, siç i cilësoi ai. Në fjalën e tij, Osmani theksoi se Fondacioni “Dora e Çairit” do të jetë shtylla kryesore e këtij paketi, i cili synon ndihmën financiare dhe sociale për nënat e vetme, gratë në kategori të cenueshme dhe për të gjitha ato ndaj të cilave komuna për një kohë të gjatë u kishte kthyer shpinën
Bujar Osmani, kandidat për kryetar të komunës së Çairit
“Dua ta shoh gruan e Çairit si ekonomikisht të pavarur, shoqërisht me ndikim dhe politikisht me zë. Dua një komunë që nuk do të frikësohet nga fuqia e gruas. Ndryshimi fillon këtu. Dhe këtë ndryshim do ta udhëheqin gratë”.
Nga ana tjetër, zëvendëskryeministri Izet Mexhiti po ndjek punimet infrastrukturore në Rrugën “Jashar Erebara” në Lagjen e Gazi Babës të Komunës së Çairit, nga ku thotë se po punohet intenzivisht.
Izet Mexhiti, zëvendëskryeministër
“Sot punohet intenzivisht në rrugën dikur 157, tani më mban emrin ‘Jashar Erebara’, këtu punohet dmth ujësjellës i ri, kanalizim i ri rrjet atmosferik i ri, asfaltim i ri, dhe ndriçim i ri. Pra është ndryshim rrënjësor total i rrugës Jashar Erebara, po punohet intenzivisht, mendoj që edhe shumë shpejt do të jetë edhe në funksion që kjo pjesë e Gazibabës, kjo pjesë e Çairit pra, ta ketë infrastrukturën nëntokësore krrejtësisht të re dhe ta mbyllim këtë problem”.
Ndërkaq i pyetur për akuzat e Bujar Osmanit, Mexhiti u kundërpërgjigj, duke deklaruar se shqiptarët sot përfitojnë më shumë se kurrë nga projektet qeveritare. Ai rikujtoi rastet e së kaluarës, nga Monstra te Kumanova, ku shqiptarët – sipas tij – u përballën me dhunë, burgosje dhe procese të montuara, duke nënvizuar se gjatë qeverisjes së tij 1 vjeçare nuk ka pasur asnjë skandal korruptiv. Mexhiti shtoi se kundërshtarët i tremben humbjes në zgjedhjet e 19 tetorit, nga mospasja e idesë dhe vizionit se çka flasin dhe çka të ofrojnë.
Anida Murati /SHENJA/