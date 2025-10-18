(VIDEO) Zgjedhjet e nesërme lokale, 807 vëzhgues vendas dhe 644 vëzhgues të huaj

(VIDEO) Zgjedhjet e nesërme lokale, 807 vëzhgues vendas dhe 644 vëzhgues të huaj

Zgjedhjet Lokale në Maqedoninë e Veriut vëzhgohen nga një prani e gjerë ndërkombëtare. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve (KSHZ) ka akredituar 807 vëzhgues vendorë dhe 644 vëzhgues të huaj. Po ashtu për ndjekjen e zgjedhjeve janë akredituar gjithashtu edhe 12 gazetarë të huaj.

Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve (KSHZ), sipas të dhënave që i kanë publikuar nga faqja zyrtare e tyre për Zgjedhjet Lokale 2025 numrin më të madh të vëzhguesve, ndërkombëtarë e ka akredituar ODIHR – Zyra për Institucione Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut – me 524 vëzhgues. Pas saj vinjë edhe ambasada e SHBA-së në Shkup – me 30 vëzhgues, Parlamenti Evropian – me nga 12, vëzhgues, Komisioni Qendror Zgjedhor i Kosovës – me 10 dhe Ambasada e Kosovës me nga 3 vëzhgues. Ambasada e Republikës së Shqipërisë do t’i ketë 4 vëzhgues ndërsa ajo e Turqisë 1 vëzhgues. • Këshilli i Lartë Zgjedhor i Republikës së Turqisë – ka angazhuar 2 persona. Ambasada Britanike në Shkup ka angazhuar 11 vëzhgues, Ambasada e Francës –me 9, Ambasada e Mbretërisë së Holandës – me 10 dhe ajo e Hungarisë – me 8 vëzhgues.

Ndërkaq, Shoqata për Zhvillimin e Inovacioneve Shoqërore dhe Sociale “WAKE UP” – Shkup ka numrin më të madh të vëzhguesve vendorë me me 549 vëzhgues. Gjithashtu zgjedhjet i monitorojnë edhe Qendra për Kulturë Rinore – Manastir me 23 vëzhgues, LAG Agro Lider – Krivogashtani me pesë vëzhgues, “Interaktiv” – Manastir me tetë, “Romalitiko” – Shkup me 10, Shoqata për Zhvillim Shoqëror “PËR TETOVËN” me pesë. Në listën e organizatave që monitorojnë janë edhe Shoqata Sportive Malore “KAB Struga” – Strugë me 16, “Eurothink – Qendra për Strategji Evropiane” me katër, Shoqata e Qytetarëve “CIVIL – Qendra për Liri” – Shkup me 60, Shoqata për Fuqizimin e Vlerave Demokratike “THREE C CONSULTING” – Shkup me gjashtë vëzhgues.

Vëzhguesit do të ndjekin jo vetëm ditën e votimit, por edhe zhvillimet e mëparshme, përfshirë fushatën, funksionimin e administratës zgjedhore, dhe respektimin e të drejtave të votuesve. Pas përfundimit të zgjedhjeve, pritet që misionet si ODIHR dhe Parlamenti Evropian të publikojnë raporte me vlerësime dhe rekomandime konkrete për përmirësimin e procesit në të ardhmen. /SHENJA/

 

MARKETING

Të ngjajshme

Mijëra familje në Gaza përballen me vështirësi të dëshpëruar në tenda të ngushta përgjatë bregdetit

Mijëra familje në Gaza përballen me vështirësi të dëshpëruar në tenda të ngushta përgjatë bregdetit

IHH nis aktivitetet e heqjes dhe pastrimit të rrënojave në Gaza

IHH nis aktivitetet e heqjes dhe pastrimit të rrënojave në Gaza

Agjencia detare britanike: Një anije goditet nga një predhë e panjohur pranë Jemenit

Agjencia detare britanike: Një anije goditet nga një predhë e panjohur pranë Jemenit

Kosova përfshihet në nismën e Komitetit Ekonomik dhe Social Evropian (EESC) për shoqërinë civile

Kosova përfshihet në nismën e Komitetit Ekonomik dhe Social Evropian (EESC) për shoqërinë civile

Banorët e Gazës detyrohen të varrosin të afërmit në fusha bujqësore për shkak të mungesës së varrezave

Banorët e Gazës detyrohen të varrosin të afërmit në fusha bujqësore për shkak të mungesës së varrezave

Sot votuan të burgosurit, të sëmurët dhe të pafuqishmit

Sot votuan të burgosurit, të sëmurët dhe të pafuqishmit