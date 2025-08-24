(VIDEO) Vullkani Kilauea në Hawaii shpërthen për herën e 31-të në 9 muaj

(VIDEO) Vullkani Kilauea në Hawaii shpërthen për herën e 31-të në 9 muaj

Vullkani Kilauea, një nga më aktivët në botë, shpërtheu për herë të 31-të që nga dhjetori, duke konfirmuar aktivitetin e tij të shpeshtë.

Aktiviteti vullkanik ishte i kufizuar në kraterin e majës, që do të thotë se asnjë shtëpi apo zonë banimi nuk u kërcënua, sipas Associated Press. Megjithatë, vizitorët dhe banorët e Havait patën mundësinë ta shihnin spektaklin nga afër në Parkun Kombëtar të Vullkaneve të Hawait.

Vullnetarja e parkut, Janice Way, e cila shpejton ta kapë fenomenin në fotografi dhe video, përshkruan se si kur lava shpërthen si një shatërvan, tingulli të kujton atë të një motori aeroplani, ndërsa nxehtësia mund të ndihet edhe nga më shumë se një milje larg.

“Çdo shpërthim është si të ulesh në rreshtin e parë të spektaklit më të mahnitshëm të natyrës”, tha Way.

 

MARKETING

Të ngjajshme

SpaceX lëshon “anijen e 50-të kozmike Dragon” në Stacionin Ndërkombëtar Hapësinor në misionin e furnizimit për NASA-n

SpaceX lëshon “anijen e 50-të kozmike Dragon” në Stacionin Ndërkombëtar Hapësinor në misionin e furnizimit për NASA-n

A do të prodhohet iPhone 17 në Indi?

A do të prodhohet iPhone 17 në Indi?

Italia rikonfirmon: Jo trupave tona në Ukrainë! Numri dy i qeverisë kërkon garanci në stilin e NATO-s me prani amerikane

Italia rikonfirmon: Jo trupave tona në Ukrainë! Numri dy i qeverisë kërkon garanci në stilin e NATO-s me prani amerikane

Britania ndryshon rregullat e azilit! Apelimet do të shqyrtohen më shpejt, mijëra emigrantë pritet…

Britania ndryshon rregullat e azilit! Apelimet do të shqyrtohen më shpejt, mijëra emigrantë pritet…

Gjysmë milioni njerëz në alarm! Tajfuni i fuqishëm kërcënon Vietnamin, evakuime masive dhe anulime fluturimesh

Gjysmë milioni njerëz në alarm! Tajfuni i fuqishëm kërcënon Vietnamin, evakuime masive dhe anulime fluturimesh

J.D Vance përsërit: Trupat amerikane nuk do të jenë në Ukrainë, Rusia ka bërë disa lëshime për Trump

J.D Vance përsërit: Trupat amerikane nuk do të jenë në Ukrainë, Rusia ka bërë disa lëshime për Trump