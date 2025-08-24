(VIDEO) Vullkani Kilauea në Hawaii shpërthen për herën e 31-të në 9 muaj
Vullkani Kilauea, një nga më aktivët në botë, shpërtheu për herë të 31-të që nga dhjetori, duke konfirmuar aktivitetin e tij të shpeshtë.
Aktiviteti vullkanik ishte i kufizuar në kraterin e majës, që do të thotë se asnjë shtëpi apo zonë banimi nuk u kërcënua, sipas Associated Press. Megjithatë, vizitorët dhe banorët e Havait patën mundësinë ta shihnin spektaklin nga afër në Parkun Kombëtar të Vullkaneve të Hawait.
Vullnetarja e parkut, Janice Way, e cila shpejton ta kapë fenomenin në fotografi dhe video, përshkruan se si kur lava shpërthen si një shatërvan, tingulli të kujton atë të një motori aeroplani, ndërsa nxehtësia mund të ndihet edhe nga më shumë se një milje larg.
“Çdo shpërthim është si të ulesh në rreshtin e parë të spektaklit më të mahnitshëm të natyrës”, tha Way.