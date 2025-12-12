(VIDEO) Vrasja në Negotinë, MPB: Vrasësi e pranoi krimin dhe tregoi vendin ku ishte varrosur trupi

Ministria e Punëve të Brendshme në Tetovë njoftoi se zyra e jashtme për çështje penale Gostivar ka ngritur kallëzim penal kundër personit me inicialet S.M. (53) nga fshati Negotinë, komuna Vrapçisht, për shkak të ekzistencës së bazave të dyshimit për kryerjen e një vepre penale “vrasje”. Konkretisht, më 09.12.2025, J.M. (34) nga rajoni i Gostivarit ka raportuar se nëna e tij H.A. (53) nga fshati Raven, rajoni i Gostivarit, ka dalë nga shtëpia, dhe më vonë në kamerat e sigurisë ka vërejtur se më 07.12.2025 ajo ka hipur në një automjet pasagjerësh “Fiat”, pas çka është bërë e paqasshme në telefon.

Ai gjithashtu ka raportuar se në kamerat e sigurisë ka vërejtur se natën midis 06.12 dhe 07.12.2025 S.M. ka hyrë dhe ka kontrolluar shtëpinë e tij dhe se i janë marrë para nga dhoma. Më 11.12.2025 në orën 02:15, S.M. u privua nga liria me dyshimin se e kishte detyruar H.A. të largohej nga shtëpia me të.

Pas marrjes së masave në lidhje me rastin, pas verifikimit të videoregjistrimeve, u përcaktua se i pandehuri kishte dhënë deklaratë të rreme në stacionin policor. Njëkohësisht, nga lista e thirrjeve të pranuara u përcaktua se H.A. e kishte kontaktuar për herë të fundit më 07.12.2025. Më vonë, me urdhër gjykate, u krye një kontroll në shtëpinë e S.M., pas së cilës edhe gruaja e tij G.V. (48) u privua nga liria.

Në një intervistë zyrtare në stacionin policor, G.V. pranoi se burri i saj S.M. e vrau H.A. me armë, dhe tregoi vendin ku ishte varrosur. Pas kësaj, oficerët e policisë nga Zyra e Jashtme për Çështje Penale në Gostivar, në prani të një prokurori publik, inspektuan vendin në afërsi të fshatit Negotinë ku u gjet trupi i H.A. Me urdhër të prokurorit publik, trupi i pajetë është dërguar për obduksion”.

Ndërkaq, Prokurori publik nga Prokuroria Themelore Publike e Gostivarit gjatë natës kreu ekspertizë në territorin e fshatit Negotinë të Gostivarit, ku është urdhëruar për autopsi si dhe mbledhjen e gjurmëve nga vendngjarja.

Prokurori publik nga Prokuroria Themelore Publike e Gostivarit gjatë natës kreu ekspertizë në territorin e fshatit Negotinë të Gostivarit, ku u gjet trupi i një personi të vdekur ende të paidentifikuar, i varrosur në një gropë. Për shkak të dyshimeve se mund të bëhet fjalë për një grua e cila ishte raportuar më herët si e zhdukur, me indikacione se ishte privuar padrejtësisht nga liria, prokurori publik urdhëroi autopsinë dhe identifikimin e trupit të pajetë, si dhe mbledhjen e gjurmëve nga vendngjarja”.

Nga prokuroria theksuan se gjatë natës u ndërmorën disa veprime hetimore, pas së cilave ndaj një personi të dyshuar është caktuar masa e ndalimit të shkurtër prej 48 orësh për sigurimin e provave, ndërsa një person tjetër është mbajtur në ndalim dhe ndaj tij po kryhen verifikime. Ndërkaq me urdhër të prokurorit publik po ndërmerren veprime për zbardhjen e plotë të ngjarjes.

