(VIDEO) Vrasja e Vanjës e Pançes, dëshmitari tha se frikësohet të dëshmojë në prani të Paleskit

Për të dëshmuar i akuzuari Vllatko Keshishev, kërkoi që nga salla të largohej i dyshuari i parë për vrasjen e dyfishtë të Vanjas dhe Pançes, Lupço Palevski, sepse kishte frikë të flas në prani të tij. Këtë kërkesë e bëri avokati i Keshishev Igor Efremov.

Igor Efremov, avokat i të akuzuarit Vllatko Keshishev

“Kërkojmë që Lupço Palevski të largohet nga salla derisa Keshishev jep dëshminë e tij, sepse në prani të tij nuk do ta flas të vërtetën. Është e arsyeshme frika e tij gjatë mbrojtjes dhe se kështu ai nuk do ta flas të vërtetën”.

Kërkesë e cila u pranua nga gjykatësi i lëndës Ivica Stefanovski dhe Palvski u largua nga salla. Mirëpo në seancë qëndroi avokati i tij Jovica Strashevski.

Gjatë dëshmisë së tij Keshishev tha se e ka parë të akuzuarin e parë të vrasjeve Palevskin me armë në dorë para se Vanja Gjorçevska të vritej dhe se më pas ka dëgjuar një të shtënë ndërsa më vonë është thirrur që të ndihmoj në groposje. Ai pranoi se grabitja kishte të bëjë për shantazh me qëllim që të kërkoheshin para, por se nuk e ka pasur idenë se kush do të grabitej.

Vllatko Keshishev, i akuzuar

“Kur arritëm tek vendi i ngjarjes, dolëm nga veturat. Palevski më tha të pres 20 metra larg dhe të kujdesem që të mos më shohë dikush. E ktheva kokën disa herë drejtë tyre. Herën e fundit që i pash, Pallço kishte armë në dorë. Ajo shihej qartë edhe pse isha larg rreth 20 metra. Pastaj shikoja rrugën të shoh se mos është dikush dhe në atë moment dëgjova një të shtënë. Pasi u gropos vajza, Pallço i pastroi, lopatën, belin dhe kazmën”.

Ndërsa veturën ”citroen” me të cilën u grabit Vanja, tha se ata i kanë hedhur benzinën ndërsa Pallço i ka vënë zjarrin.

Se ajo ka qenë një vajzë e kanë kuptuar pasi janë kthyer në shtab pasi është kryer vrasja, kur kanë parë në facebook lajmin se është zhdukur nëj vajzë 14 vjeçare. Kur ai me telefon në dorë tha se ka shkuar te Pallço që të ja tregoj fotografinë e vajsës së zhdukur, shtoi se Pallço nuk i ka kthyer asnjë përgjigje.

Emine Ismaili Luzha /SHENJA/

