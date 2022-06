(VIDEO) VMRO nuk e mbështet propozimin francez, kërkon zgjedhje të parakohshme

Partia opozitare VMRO-DPMNE është kundër propozimit francez dhe nuk e pranon të njëjtën. Nga kjo parti thonë se kryeministri Dimitar Kovaçevski, dhe ministri i Punëve të Jashtme, Bujar Osmani janë fajtorë për pranimin e kërkesave bullgare në negociatat me BE-në, pasi ky propozim është në dëm të qytetarëve maqedonas, dhe sjellë bullgarizimin në vend.

Ivica Tomovski, anëtar i Komiteti qëndror të VMRO-së

“VMRO-DPMNE nuk kalkulon me interesat kombëtare të maqedonasve, ashtu siç bën LSDM-ja. VMRO-DPMNE e refuzon propozimin e Parisit dhe konsideron se ai çon vetëm në asimilimin e maqedonave dhe në bullgarizim të shtetit. Propozimi nuk bazohet në vlerat evropiane, por në sundimin e më të fortëve”

Ata thonë se nëse Kovaçevski mendon se ky është propozim i mirë atëher të shkohet në zgjedhje parlamentare, LSDM-ja me moton se propozimi nga Parisi është i mirë dhe do e zgjidhë problemin me Bullgarinë, ndërsa VMRO-DPMNE me moton se propozimi është i dëmshëm për kombin dhe shtetin, i cili duhet refuzuar menjëherë, dhe me këtë rast do të vendos populli.

Linda Ebibi /SHENJA/