(VIDEO) VMRO me propozim Ligj për heqjen e TVSH-së së ushqimeve në fundjavë

Partia opozitare VMRO-DPMNE ka dorëzuar propozim-ligj me të cilin kërkon të hiqet TVSH-ja për produktet ushqimore gjatë fundjavës, me të cilin ulja e çmimit të produkteve ushqimore do të jetë 5 për qind, duke filluar që nga kjo fundjavë. Dafina Stojanovsa, deputete e VMRO-së thotë se masat e qeverisë nuk janë të mjaftueshme dhe efekti i tyre do të jetë i vonshëm. Ndërkohë, ajo njofton se do të propozojnë edhe ndryshim të ligjit për tatimin e vlerës së shtuar për ta hequr TVSH-në nga drunjtë për ngrohje dhe peletat.

Dafina Stojanovska, deputete e VMRO-DPMNE

“Me propozim-ligjin e VMRO-DPMNE-së, çdo fundjavë, deri sa zgjat gjendja e shpallur e krizës, gjegjësisht deri më 30 prill, kërkojmë të jetë fundjavë pa TVSH për produktet ushqimore. Qeveria mundet dhe duhet të heqë dorë nga disa milionë euro të cilat do t’u ndihmojnë dukshëm qytetarëve të ushqehen. Gjatë ditës së djeshme dëgjuam se masat të cilat i paralajmëruan për fundjava, efektin e tyre do ta arrijnë në janar të vitit të ardhshëm. Është shumë gjatë, nuk ka kohë për pritje, duhet të veprohet tani menjëherë”

Në anën tjetër, i pari i Qeverisë, Dimitar Kovaçevski vazhdon ta përsëris premtimin e tij se ushqim, ngrohje dhe rrymë do të ketë për çdo familje në kohë të trizës. Sipas tij, qeveria është fokusuar në investime në sektorin energjetik, që më lehtë të përballet me krizën.

Dimitar Kovaçevski, kryeministër

“Kam premtuar dhe do ta realizojmë këtë premtim, se ushqim, rrymë dhe ngrohje do të ketë për çdo familje. Qeveria është e fokusuar në investimet në sektorin energjetik. Kemi rritur prodhimin e energjisë elektrike që të plotësojmë nevojat e konsumatorëve”

Kovaçevski foli edhe për ngrohtoren e “Shkup Veri”, i cili tha se duhet të nënshkruajë marrëveshje për bashkëpunim afarist-teknik me EMV-në, që të mund ta furnizojë atë me energji termike. Kryeministri tha se EMV nuk mund të subvencionijë ligjërisht çmimin e energjisë termike siç kërkohet nga ngrohtorja.

Linda Ebibi /SHENJA/