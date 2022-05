(VIDEO) VMRO-ja prej nesër bllokon Kuvendin, fajëson Qeverinë

Anëtarët e grupit parlamentar të VMRO DPMNE-së kanë takuar sot kryetarin e partisë Hristijan Mickoski për të folur detajet rreth bllokimit të Kuvendit nga opozita, e paralajmëruar të fillojë nga nesër. Koordinatori i grupit parlamentar nga opozita, Nikolla Micevski thotë se ky vendim do të fillojë të zbatohet, sepse qeveria refuzoi ultimatumin e tyre për t’u ulur dhe për të biseduar për çështjet e rëndësishme për shtetin, përfshirë edhe zgjedhjet e parakohshme parlamentare që kërkohen nga VMRO DPMNE-ja.

NIKOLLA MICEVSKI, VMRO DPMNE

“Njëzëri u pranua vendimi i Komitetit Ekzekutiv të VMRO DPMNE-së që prej nesër të fillohet bllokimi aktiv i të gjitha ligjeve dhe politikave të përfaqësuara nga kjo qeveri e paaftë dhe e papërgjegjshme. Bllokimi i Kuvendit është pasojë dhe reaksion i veprimit të qeverisë së Kovaçevskit të cilët nuk treguan ndjesi burrshtetase dhe refuzuan çfarëdo dialogu për çështjet e rëndësishme për shtetin”.

Micevski thotë se në Kuvend presin vetëm rreth 40 ligje, që sipas tij tregon paaftësinë e kësaj qeverie. Bllokimi, sipas tij, do të vazhdojë deri sa pushteti të pajtohet për zgjedhje të parakohshme parlamentare. Ai shpjegoi se bllokimi aktiv i paralajmëruar nga opozita nënkupton edhe shpjegime se pse do të bllokohen ligjet që i konsiderojnë si të dëmshme.

NIKOLLA MICEVSKI, VMRO DPMNE

“Do të fillojmë nga Kuvendi sepse ky është institucioni ku miratohen ligje të këqija dhe të dëmshme. Vijon rishikimi i buxhetit në të cilin do të marrin pjesë aktivisht dhe do t’i themi të gjitha vërejtjet tona, do të potencojmë të gjitha nenet përmes të cilëve dëshirojnë ta zbrazin buxhetin”.

Kërkesa për zgjedhje të parakohshme parlamentare vjen që pas zgjedhjeve lokale në tetor të vitit të kaluar, kur VMRO DPMNE-ja fitoi shumicën e komunave, përfshi edhe qytetin e Shkupit. Në këto zgjedhje, sipas opozitës, pushteti ka humbur legjitimitetin për të qeverisur vendin. Por, kryeministri Dimitar Kovaçevski thotë se qeveria e tij ka legjitimitet të plotë i cili buron nga 64 deputetë në Kuvend dhe vendit nuk i duhen zgjedhje. Ai theksoi se është i gatshëm të ulet me opozitën për temat e tjera, por jo edhe për të diskutuar zgjedhjet e parakohshme parlamentare. /SHENJA/