(VIDEO) VMRO-ja paralajmëron protesta, por deputetët nuk lëshojnë Kuvendin

VMRO-ja opozitare nuk heq dorë nga bllokimi i Kuvendit. Kreu i partisë Hristijan Mickoski tha se Komiteti Ekzekutvi i partisë do të mblidhet sot, ku do të diskutojë për hapat e mëtejshme që do të ndërmarrin. Mickoski shtoi se VMRO-ja është e vendosur dhe se nuk do të lëshojë Kuvendin, madje sipas tij hapat e rradhës që do të marrin do të përfshijnë edhe protesta.

Hristijan Mickoski, kryetar i VMRO-DPMNE-së

“Prisni, sonte kemi mbledhje të Komitetit Ekzekutiv, ne kemi atmosferë demokratike në vendimmarrje. Duhet të hapim debat të mund të dëgjojmë edhe anëtarët tjerë të KE dhe shumë shpejt do të dalim me dinamikën e aktiviteteve, gjithçka është në tavolinë përveç lëshimit të Kuvendit, këtë kënaqësi nuk do ta ketë ky pushtet, që të mund të kalojnë nga ligji për marihuanën e tutje”

Kryeministri i vendit, Dimitar Kovaçevski bëri apel që deputetët të veprojnë në interesin e qytetarëve dhe jo në interesa partiake. Kovaçevski vlerson se qasja e VMRO-së për bllokimin e Kuvendit është e gabuar, sidomos në kohë të krizave që po përballet vendi.

Dimitar Kovaçevski, kryeministër

“Qasja e VMRO-s, që deri tani kam thënë e opozitës, por shihet që nuk është opozita por është vetëm VMRO-ja, pasi partit tjera politike janë më të përgjegjshme se VMRO-ja. VMRO këtë e bënë për arsye politike personale, me qëllim që të sigurojnë pozicione brenda partiake. Unë edhe një herë bëjë thirrje që të gjithë deputet e Kuvendit të jenë të përgjegjshëm, pasi Kuvendi është vendi ku duhet të mbizotroj demokracia, dhe jo të përdoret për bllokime dhe bojkotime, pasi që kjo nuk është në të mirën e askujt”

Kryeministri thotë se na pret një dimër i vështir dhe Qeveria është e fokusuar që të sigurojë çdo gjë që i nevojetet qytetarëve. Ata janë në përgaditjen e ribalansit tw buxhetit ku po punohet për uljen e harxhimeve, me qëllim që të ketë mjete për kategorin më të ndjeshme të qytetarëve. Linda Ebibi /SHENJA/