(VIDEO) VMRO-DPMNE vazhdon me bllokadën e Kuvendit

VMRO-DPMNE po vazhdon bllokadën e Kuvendit. Kryetari Hristijan Mickoski bënë me dije se ata nuk do të bllokojnë ligje që janë me rëndësi për qytetarët, por do bllokojnë ligjet që u sjellin benefite elitës politike LSDM-BDI. Bllokadën po e vazhdojnë pasi sipas Mickoskit, një numër i madh i qytetarëve mendojnë se kjo Qeveri duhet të largohet sepse po shkon në drejtim të gabuar dhe sepse pushteti po ikën për t’u ulur dhe për të biseduar për caktimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.

Hristijan Mickoski, lider i VMRO-DPMNE-së

“Vazhdojmë ta bllokojmë të gjithë atë që nuk ka të bëjë me qytetarët, që nuk është për paga më të larta, për subvencione, për pensione më të larta, për gjithçka që ka të bëjë me interesa të ngushta partiake, siç është interpretimi autentitk për lojërat e fatit, siç ishte ligji për marihuanë dhe një sërë ligjesh të këtilla, që vërtetë nuk shoh asnjë përfitim për qytetarët, ndërsa vërtetë mund ta shoh benefitin e elitës politike të LSDM-së dhe BDI-së”.

Kryetari Mickoski bëri thirrje për dalje masive në protestën e paralajmëruar për më 18 qershor, për të ja bërë me dije siç tha pushtetit, se koha e kësaj Qeveria ka mbaruar.

Hristijan Mickoski, lider i VMRO-DPMNE-së

“Duhet të dalim masovikisht në protestën e madhe të qytetarëve më 18 qershor dhe të dërgojmë porosi se koha e kësaj Qeverie, ka kaluar prej kohësh. Populli nuk ka më besim. Kjo Qeveri mund të bëjë çdo gjë dhe se është koha për zgjedhje të parakohshme parlamentare, e një Qeverie të re, e drejtuar nga VMRO-DPMNE”.

Bllokada e VMRO-DPMNE-së ka nisur më 10 maj, pasi pushteti nuk pranoi kërkesën e tyre për një takim në të cilin do të bisedoheshte për datën e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.

Emine Ismaili /SHENJA/