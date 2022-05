(VIDEO) VMRO-DPMNE nesër dorëzon në Kuvend interpelancën për Talat Xhaferin

VMRO DPMNE do ta dorëzojë nesër interpelancën e paralajmëruar ndaj kryeparlamentarit Talat Xhaferi. Sipas partisë opozitare, Talat Xhaferi ka mbushur kupën me skandale që kur udhëheq Kuvendin, ndërsa në periudhën e fundit opozita e akuzon për mbylljen e deputetëve në sallën e seancave plenare dhe sharjet dhe ofendimet ndaj të punësuarve në Kuvend.

DAFINA STOJANOVSKA, VMRO DPMNE

“Në disa raste Xhaferi ka shkelur Kushtetutën, Rregulloren për punën e Kuvendit dhe ligjet të cilat rregullojnë punën e Kuvendit. Prej kur Xhaferi është zgjedhur për kryetar Kuvendi, gjithnjë e më shpesh jemi dëshmitarë të skandaleve në punën e tij. Skandali i fundit ishte mbyllja e deputetëve të VMRO DPMNE-së dhe koalicionit në sallën e seancave plenare. Në tempullin e demokracisë, deputetëve të opozitës u mohoet e drejta e lirisë dhe lëvizjes”.

VMRO DPMNE thotë se nuk pret që kjo interpelancë të kalojë në Kuvend, por dëshiron që opinioni ta sheh fytyrën e vërtetë të LSDM-së dhe BDI-së, se si bashkërisht sipas VMRO DPMNE-së mbrojnë shkeljen e Kushtetutës dhe ligjeve nga Talat Xhaferi.

DAFINA STOJANOVSKA, VMRO DPMNE

“Ne si deputetë të VMRO DPMNE-së dhe koalicionit ‘Ripërtrirje të Maqedonisë’ e dorëzojmë këtë interpelancë në pajtim me Kushtetutën dhe Rregulloren. Nuk presim që pushteti i udhëhequr nga LSDM dhe Dimitar Kovaçevski të marrë guximin ta votojë këtë interpelancë, as nuk presim që 61 deputetë të pushtetit do ta dëgjojnë zërin e popullit dhe do të votojnë shkarkimin e Xhaferit. Por, është mirë që qytetarët ta shohin fytyrën e BDI-së dhe LSDM-së, se si bashkërisht mbrojnë shkeljen e Kushtetutës, Rregullores dhe ligjeve”.

Përveç për sharjet dhe ofendimet ndaj të punësuarve në Kuvend dhe mbylljen e dyerve të seancës plenare, opozita akuzon kryetarin e Kuvendit edhe për mbajtjen e interpelancave ndaj ministrave në sirtar dhe mos vendosjen e tyre në rend dite para deputetëve. /SHENJA/