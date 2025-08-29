(VIDEO) VLEN dhe ASH përplasen rreth figurës së Fetait dhe Taravarit
Koalicioni VLEN përmes një komunikate për mediat thekson se makineria propagandistike e BDI-së dhe e patericave të saj ka nisur një fushatë të ulët shpifjesh dhe gënjeshtrash ndaj zëvendëskryeministrit, Arben Fetai. Ata thonë se duke u fshehur pas profileve të rreme dhe duke përdorur metoda të pista, ata po përpiqen të njollosin personalitetin e tij dhe ta pengojnë procesin e ndryshimit që tashmë, sipas tyre, është bërë i pandalshëm.
VLEN
“Këto sulme dëshmojnë vetëm një gjë: fuqia e VLEN-it i ka shkatërruar planet e BDI-së dhe të Taravarit me klanin e Gjokës. VLEN ka një dallim thelbësor me BDI-në dhe patericat e saj: Asnjë qindarkë publike nuk është keqpërdorur nga përfaqësuesit tanë. Asnjë kompromis dhe asnjë kontakt me BDI-në, distanca jonë është e qartë, sepse kushdo që prek BDI-në, njolloset nga kalbësia e tyre morale”.
Ndërkaq lidhur me këtë reagim të menjëhershëm pati nga ASH e Taravarit nga ku përmes një komunikate ata thonë se akuzat e tilla janë të pabaza dhe me qëllim denigrues.
ASH e Taravarit
“Çdo akuzë politike dhe çdo sulm ndaj Aleancës për Shqiptarët do të gjykohet nga qytetarët shqiptarë në tetor. Mesazhi ynë është i qartë: shqiptarët do të vendosin vetë për të ardhmen e tyre dhe për liderët që i përfaqësojnë me integritet dhe përkushtim ndaj komunitetit. Aleanca për Shqiptarët zgjodhi popullin dhe jo kolltuqet qeveritare. Aleanca fton VLEN-in të mos përdorë narrativin e VMRO-DPMNE-së kundër Arben Taravarit”.
Tutje ata shtuan se Aleanca për Shqiptarët dhe Arben Taravari, si gjatë qeverisë së kaluar në vitin 2024, ashtu edhe në këtë qeveri, braktisën pushtetin me vendim të autonomshë, pasiqë sç thonë ata, Aleanca nuk blihet dhe nuk shitet.
Anida Murati /SHENJA/