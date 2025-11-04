(VIDEO) VLEN: Bekim Sali do të jetë zv/kryeministër në vend të Mexhitit
Zëvendëskryeministër i parë në vend të Izet Mexhitit, do të jetë Bekim Sali, i partisë Alternativa. Këtë e konfirmoi zëdhënësi i VLEN-it Driton Sulejmani, i cili u shpreh se Sali në atë pozitë do të jetë si përfaqësues i koalicionit dhe jo i partisë. Ndërsa për ndryshimet e tjera kadrovike tha se do të vendosin në mënyrë shtesë.
Driton Sulejmani, zëdhënës i koalicionit VLEN
“Ne vetëm se jemi duke funksionuar si VLEN. Të gjitha ministrat momental që janë e kanë përfaqësuar VLEN-in, jo subjektet e tyre politike dhe e tillë do të jetë situata edhe pas këtyre zgjedhjeve. Zotri Bekim Sali do të jetë zëvendës kryeministër i parë, që do ta përfaqësoj VLEN-in. Kurse sa i përket çështjeve tjera kadrovike, ende nuk ka ndonjë vendim konkret dhe do të shohim në ditët në vijim se çka do të ndodh”.
Sulejmani komentoi edhe qëndrimin e zëdhënësin e partisë ZNAM Nikolla Memov i cili ka thënë se VLEN e mashtroi VMRO-në në Shkup dhe nuk ka votuar për Orce Gjorgjievskin. Thotë se Memov këtë e ka bërë për të marrë vëmendje mediatike.
Driton Sulejmani, zëdhënës i koalicionit VLEN
“VLEN aktualisht është forca e dytë politike në vend dhe si e tillë ne besojmë se nuk mund ta zbresim diskursin në nivele të këtilla. Kjo është edhe një përpjekje e zëdhënësit të ZNAM-it për të tërhequr vëmendje mediatike dy ditë pas zgjedhjeve dhe nuk duhet të merret seriozisht”.
Ndërkohë edhe vetë Memov e përmirësoi veten. Në një status të ri thotë se atë që e ka thënë mbrëmë është qëndrim i tij personal dhe jo i partisë.
Emine Ismaili Luzha /SHENJA/