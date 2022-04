(VIDEO) “Vizion-M” ndau dhurata për fëmijët e prekur nga kanceri

Të lumtur dhe të buzëqeshur kaluan ditën sot fëmijët të cilët po kurohen në repartin e Onkologjisë, në spitalin shtetëror, “Nënë Tereza”. Shoqata Kulturore ‘Vizion M’ në prag të festës së Fitër Bajramit, ndau dhurata për fëmijët e diagnostifikuar me kancer. Metin Ferati, aktivist nga kjo shoqatë, tha se ndjehen shumë të lumtur që sot do të ndajnë disa çaste me fëmijët të cilët meritojnë që çdo ditë të jetës së tyre ta kalojnë me gëzime.

Metin Ferati, aktivist

“Shoqata kulturore ‘Vizion M’ në kuadër të manifestimit tradicional kandilat e Bajramit këtë vit, ka paraparë dhurata për fëmijët në spitalin shtetëror, kryesisht në repartin e Onkologjisë, kemi planë t’iu bëjmë një vizitë që edhe ata të jenë pjesë e Fitër Bajramit njësoj sikurse edhe fëmijët tjerë. Kryesisht projekti është paraparë vetëm për fëmijët e Onkologjisë, për të cilët kemi diku rreth 30 fëmijë”.

Nga kjo shoqatë thanë se ky nuk është aktivitet i vetëm që ata bëjnë, dhe se do të vazhdojnë që t’i gëzojnë fëmijët me probleme shëndetësore. Ndërsa që fëmijët të kënaqeshin edhe më shumë, aktivistët e kësaj shoqate ishin veshur si klloun cirku dhe i argëtuan fëmijët e repartit të Onkollogjisë për disa çaste.

Linda Ebibi /SHENJA/