(VIDEO) Vdekja e foshnjës, komision për hetimin e terapisë
Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor ka kryer inspektim të jashtëzakonshëm në Klinikën e Gjinekologjisë, në lidhje me mjekimin dhe trajtimin e foshnjes së vdekur të pacientes V.I. nga Haraçina. Sipas dokumentacionit mjekësor të siguruar nga Inspektorati, shkaku i vdekjes ka qenë kolaps i një krahu të mushkërisë, vështirësi në frymëmarrje, akumulim i tepruar i lëngjeve (edemë) në hapësirat intracelulare ose ekstracelulare të trurit, si dhe insuficiencë kardiorepiratore.
Drejtori i inspektoratit shëndetësor, Kiril Llazarov, ka sqaruar për mediat se si është zhvilluar e gjithë procedura e trajtimit të pacientes dhe foshnjes së saj. Përkatësisht, lehona është paraqitur për kontroll në Klinikën e Gjinekologjisë më 27 shtator dhe si rast urgjent është hospitalizuar në Repartin e shtatzënisë patologjike dhe me rrezik të lartë. Më 28 shtator është vendosur indikacion për lindje me prerje cezariane, e cila është kryer në orët e mbrëmjes (me fillim në 20:10 dhe përfundim të ndërhyrjes në 21:00).
Kiril Lazarov, Drejtor i ISHS-së
“Ka lindur një foshnjë mashkull e gjallë, prematur (36 javë) dhe 4 orë pas lindjes, më 29 shtator, është transferuar në Repartin e Kujdesit dhe Terapisë Intensive për shkak të distresit respirator të shkallës mesatare. Është realizuar radiografi native e mushkërive në klinikë, me gjetje të pneumotoraksit parcial në anën e majtë, pas së cilës menjëherë foshnjës i është dhënë sedativ,është intubuar dhe është vendosur në ventilim mekanik, si dhe është aplikuar terapi antibiotike trefishe për shkak të sepsës kongjenitale”.
Ai më tej ka shtuar se, më 1 tetor gjendja e foshnjes është përkeqësua, ndaj u thirrën kardiolog për fëmijë dhe kirurg për fëmijë, i cili vendosi tub kirurgjikal për shkak të gjetjes së pneumotoraksit masiv në anën e djathtë.
Kiril Lazarov, Drejtor i ISHS-së
“Nga ana e pediatrit kujdestar në Njësinë e Kujdesit Intensiv Neonatal, mjek – subspecialist i neuropediatrisë, u krye edhe ekzaminim ultrazëror i trurit, me gjetje të edemës cerebrale. Për shkak të gjendjes së rëndë, u ndërmor reanimacion kardiopulmonar, u administrua adrenalinë në tre raste, por pa sukses dhe vdekja (exitus letalis) ndodhi në orën 19:00 më 1 tetor. Është krijuar kërkesë për autopsi pranë Institutit të Patologjisë të Fakultetit të Mjekësisë – Shkup, por deri në ditën e inspektimit nuk ishte përgatitur raporti. Lehona është larguar nga klinika më 1 tetor me kërkesën e saj, kundër këshillës së mjekut”.
Lazarov tha se, nuk janë konstatuar lëshime në pjesën e protokollit në trajtimin e foshnjes, megjithatë kërkuan formimin e komisionit profesionist për të hetuar nëse fëmija është mjekuar si duhet dhe nëse terapia e dhënë ka qenë adekuate. Ndërkaq, raporti i Institutit për patologji do të jetë gati të premten.
Teuta Buçi /SHENJA/