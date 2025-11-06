(VIDEO) Vdekja e 25 vjeçares nga Kosova në Tetovë, Prokuroria: Nuk bëhet fjalë për krim

(VIDEO) Vdekja e 25 vjeçares nga Kosova në Tetovë, Prokuroria: Nuk bëhet fjalë për krim

Një ngjarje e rëndë ka tronditur mbrëmjen e së mërkurës Tetovën, ku është gjetur pa shenja jete trupi i një 25-vjeçareje me inicialet S.D e cila ishte studente e nivelit master me origjinë nga Kosova konkretisht, nga Gjakova në parkingun e një banese afër Tregut të Gjelbër në Tetovë. E reja ishte studente dhe jetonte me qera në Tetovë. Të dhënat e para nuk japin indikacione për ndonjë vepër penale. Një prokuror publik nga Prokuroria e Tetovës ka inspektuar vendin ku është gjetur trupi i pajetë i 25 vjeçares si dhe apartamentin me qira në të cilin ajo po qëndronte.

PROKURORIA THEMELORE PUBLIKE E TETOVËS

“Po ndërmerren të gjitha veprimet për të hetuar shkaqet e vdekjes me kontrolle të hollësishme dhe mendime ekspertësh në vendin e ngjarjes, megjithëse gjetjet fillestare dhe gjurmët në vendin e ngjarjes nuk tregojnë se vdekja ka qenë pasojë e një krimi. Është urdhëruar një autopsi dhe do të merren në pyetje disa persona”.

Nga ana tjetër, Ambasada e Republikës së Kosovës në Shkup ka njoftuar se ka vendosur kontakte me autoritet policore për të ndjekur nga afër zhvillimet për shtetasen e saj.

AMBASADA E REPUBLIKËS SË KOSOVËS NË SHKUP

“Ambasada e Republikës së Kosovës në Shkup është njoftuar para pak orësh nga Policia Rajonale e Tetovës se një lagje të këtij qyteti është gjetur pa shenja jete një shtetase e Republikës së Kosovës. Ambasada ka vendosur menjëherë kontakt me autoritetet relevante policore dhe po e ndjek nga afër zhvillimin e rastit”.

Në vijim pritet të merren në pyetje disa persona që mund të ndihmojnë në sqarimin e rrethanave të rastit. Hetimet po zhvillohen në bashkëpunim të ngushtë mes institucioneve hetimore të Maqedonisë së Veriut dhe po punojnë intensivisht për zbardhjen e rastit. Universiteti I Tetovës ka shprehur ngushëllime për vdekjen tragjike të 25 vjeçares.

Anida Murati /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Vijon pagesa e të drejtave të mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve në RMV

Vijon pagesa e të drejtave të mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve në RMV

Sarkozy refuzon të konsumojë ushqimet e burgut, i frikësohet helmimit

Sarkozy refuzon të konsumojë ushqimet e burgut, i frikësohet helmimit

Ish-mbreti i Spanjës rrëfen se si vrau vëllain e tij pas 70 vitesh

Ish-mbreti i Spanjës rrëfen se si vrau vëllain e tij pas 70 vitesh

Belgjika do të aktivizojë Qendrën Kombëtare të Sigurisë Ajrore për shkak të shkeljeve të dronëve

Belgjika do të aktivizojë Qendrën Kombëtare të Sigurisë Ajrore për shkak të shkeljeve të dronëve

(VIDEO) Kryeministri i kënaqur me Raportin e BE-së, thotë se janë para Shqipërisë

(VIDEO) Kryeministri i kënaqur me Raportin e BE-së, thotë se janë para Shqipërisë

(VIDEO) Mickoski: Rikonstruimi i Qeverisë pas kongresit të VMRO-së

(VIDEO) Mickoski: Rikonstruimi i Qeverisë pas kongresit të VMRO-së