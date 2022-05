(VIDEO) Vazhdon greva e të punësuarve në Drejtorinë e Librave Amë

Ministri i Drejtësisë, Nikolla Tupançeski thotë se janë duke vazhduar diskutimet me Drejtorinë e Librave Amë, të cilët gjithashtu janë në grevë, pasi kërkojnë paga më të larta. Ai thotë se kanë formuar grupe punuese e cila po punon për tejkalimin e problemit dhe beson se do të kenë rezultate në atë plan.

Nikolla Tupançeski, ministër i Drejtësisë

“Duhet të jemi të kujdesshëm për të mos dalë nga korniza ligjore nga njëra anë dhe nga ana tjetër të ju dilet në ndihmë kërkesave të grevistëve. Një pjesë e përfaqësuesve të Drejtorisë, përqindja e fundit e drejtorit, është një e pesta, ose 20-25% e tyre, që nuk punojnë. Të mos harrojmë se edhe në grevë ata duhet të jenë në hapsirat e vendit të punës dhe kemi njohuri që një pjesë e tyre aspak nuk paraqiten në punë, ajo duhet të rishikohet me vëmendje”.

Pas deklaratës së tij, reaguan nga Sindikata e Pavarur e Drejtorisë së Librave Amë. Kryetari Toni Milloshevski thotë se ata që janë në grevë përbëjnë 70% dhe jo 30% siç ka thënë ministri Tupançevski.

Toni Milloshevski, Sindikata e Pavarur e Drejtorisë së Librave Amë

“Theksoj se të punësuarit kanë nënshkruar personalisht për grevën.Në vend që autoritetet të spekulojnë me numrin se sa punonjës janë në grevë, i bëjmë thirrje edhe një herë që të vazhdojnë dialogun social dhe të gjejnë një zgjidhje përfundimtare për kërkesat tona. Në të kundërtën do të detyrohemi të protestojmë sërish duke bllokuar rrugët ku do të përkrahemi nga kolegët tanë nga sindikatat që janë pjesë e konfederatës së sindikatave të Maqedonisë”.

Drejtoria e Librave Amë e ka filluar grevën nga 30 prilli. Pas një jave ata protestuan, pas çka u thirrën në takim nga Ministri i Drejtësisë dhe tani po zhvillojnë bisedime për gjetjen e një zgjidhje. Veç tjerash, ata kërkojnë rritjen e pagave për 30% dhe nivelizim të pagave me pagën minimale.

Emine Ismaili /SHENJA/