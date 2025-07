(VIDEO) Valë të cunamit godasin Rusinë dhe Japoninë pas tërmetit në Gadishullin Kamchatka

Disa valë cunami goditën Rusinë dhe Japoninë pas një tërmeti të fuqishëm që u regjistrua në orët e para të mëngjesit të së mërkurës, në Gadishullin Kamchatka, me magnitudë 8.8 ballë.

Valë deri në katër metra të larta u regjistruan në lindjen e largët të Rusisë.

Disa persona u plagosën në zonë pas tërmetit.

BREAKING:

A series of large tsunami waves are now hitting Russia after an 8.7 magnitude earthquake pic.twitter.com/QxUgzpZfst

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2025