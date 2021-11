(VIDEO) Vaksinim i detyrueshëm për të gjithë të punësuarit në sektorin publik

I obligueshëm vaksinimi i plotë për punjonjësit shëndetësorë, ndërsa për të punësuarit në sektorin publik do të jetë e nevojshme vërtetim i të paktën një doze vaksine ose test PCR negativ, i cili do të vlejë 72 orë. Këto janë masat e reja restriktive që do t’i propozojë Komisioni për Sëmundje Infektive Qeverisë. Këtë e bëri të ditur ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe, i cili tha se të punësuarit në këto sektore si opsion tjetër kanë edhe mundësinë për vërtetim nga specializantët se personi nuk mund të vaksinohet.

Venko Filipçe, Ministër i Shëndetësisë

“Kemi vendosur që në seancën e ardhme të Qeverisë të propozojmë që të gjithë të punësuarit në sektorin publik, në vetëqeversijen lokale dhe të gjitha institucionet në varësi të këtyre institucioneve qeveritare, për të shkuar në punë të kenë vërtetim se kanë pranuar të paktën një dozë vaksine ose të kenë test negativ PCR që do vlejë 72 orë, i cili do të jetë në harxhimet e tyre, të kenë vërtetim që kanë kaluar kovidin në 45 ditët e fundit, ose të kenë vërtetim nga specialisti se nuk mund ta pranojnë vaksinën, këto janë disa nga kushtet e rralla imunitare për të cilat ne do të dalim me një listë konkrete të sëmundjeve dhe specialistëve që mund t’i lëshojnë këto çertifikata”.

Propozimi i këtyre masave është që të hynë në fuqi 10 ditë pas miratimint në seancën qeveritare, ndërsa të njëjtat rekomanidme do të futen edhe në sektorin privat.

Venko Filipçe, ministër i Shëndetësisë

“Rekomandojmë që këto masa të mbështeten edhe nga kompanit private, prej të cilave tani më kemi vërtetim, dhe presim që mudn të përfshihen duke pasur parasysh se nga Lidhja e Odave Ekonomike ka arritur një shkresë me kërkesa të njëjta, me qëllim që të të mbrohen objektet e prodhimit dhe të gjithë procesin e prodhimit në vend”

Kreu i shëndetësisë theksoi se për të punësuarit në sektorin shëndetësorë, masat do të rekomandohen të hyjnë në fuqi 30 ditë pas vendimit që do ta sjellë Qeveria, me qëllim që të ketë hapësirë të imunizohen 20-30 përqindshi i atyre që nuk janë të vaksinuar në këtë sektor.

Komisioni për Sëmundje Infektive gjithashtu do të kërkojë nga inspektorët dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme që ta angazhojnë sistemin e tyre për kontrolle, dhe që të përdoren mjete elektronike, respektivisht aplikacione për verifikimin e certifikatave me qëllim parandalimin e falsifikimeve.

Venko Filipçe, Ministër i Shëndetësisë

“Kërkojmë që të angazhohet edhe proseci i kontrolleve nga ana e të gjithë isnepktorëve dhe MBP-së. Kemi mjete elketronike, që jo vetëm çertifikatat në formë të shtypur , por edhe çertifikatat evropiane, që mund ti instalojnë të gjithë qytetarët që përdorin kësi lloji të telefonit. Ka aplikacion që i tregon kju-ar kodet dhe ka aplikacion që e kontrollonë vlefshmërin e atij kodi, që domethënë se eleminohet mundësia të kemi çertifikata të falsifikuara”.

Filipçe gjithashtu tha se këto masa janë që të zmadhohet përfshirja e vaksinimit, në këtë moment kur kemi një mini-valë të kovidit, e cila ka mbushur të gjitha kovid-qendrat aktive në Shkup, ndërsa siç tha ministri personat e pavaksinuar janë rreth 80 për qind e numrit të përgjithshëm të pacientëve me kovid.

Linda Ebibi /SHENJA/