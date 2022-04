(VIDEO) Unioni i nxënësve kërkon përfundimin e grevës

Premtime për plotësimin e kërkesave të mësimdhënësve, të cilët janë në javën e dytë të grevës, vazhdojnë të jepen edhe më tej, por ende nuk ka marrëveshje konkrete midis Qeverisë dhe Sindikatit të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës. Kryeministri Dimitar Kovaçevski tha se zgjidhje të përbashkët mund të ketë dhe do të gjendet , por sipas tij SASH-u duhet të jetë i sinqertë me anëtart e tij, pasi Qeveria që nga dita e parë ka qenë e hapur për bisedime, dhe se të njëjtat nuk zhvillohen me shantazhe por me dialog ekonomik dhe social.

Dimitar Kovaçevski, kryeministër

“Dua të apleoj deri tek mësimdhënësit që të kthehen në shkolla. Mësimdhënësit janë ata që e ndërtojnë kapitalin njerëzorë në shtet, ata përfaqësojnë inteligjencën në secilën shoqëri, unë gjithmonë kamë qenë në anën e tyre dhe për këtë shkak e kemi hapur dialogun që është në kontinuitet të vazhdueshëm, vetën nëse SASHK-u do të vazhdojë grevën pa mbaruar dialogu, për të cilën ka rregulla dhe afate ligjore. Megjithatë unë jam i bindur se do të gjejmë zgjidhje, edhe atë jo zgjidhje për afat të shkurtër kohor, por do gjindet zgjidhje dinjitoze për mësimdhënësit”

Kovaçevski më tej thekson se Qeveria ka ngritur pagën minimale dhe ka afat ligjor prej gjashtë muajve për harmonizimin e pagave tjera, dhe ky afat ende nuk ka mbaruar. Sipas tij, SASHK pa e hapur dialogun, brenda kësaj periudhe kohore, e filloi grevën, që siç thotë i ka shpërqendruar mësimdhënësit.

Ndërkaq, Unioni i Nxënësve të Shkollave të Mesme apleon deri tek Qeveria dhe SASHK-u që sa më parë të gjejnë zgjidhje, pasi siç thonë kjo situatë është vetëm në dëm të nxënësve. Ata gjithashtu kërkojnë që edhe Unioni i nxënësve të jetë i përfshirë në negociatat mes autoriteteve kompetente.

UNSHM

“Unioni i gjimnazistëve u bën thirrje publikisht të dyja palëve që sa më shpejtë të arrijnë marrëveshje për të reduktuat dëmet që pësojnë vetëm nxënësit. Dy javët e fundit kanë treguar se autoritetet arsimore në një numër shumë të vogël shkolla kanë organizuar orë emergjente për të vazhduar mësimin pandërprere. Kjo veçanërisht është problematike për maturantët, sepse shumica e tyre kanë shanse që t’i humbin afatet shtetërore për regjistrime, gjë që ndikon negatvisht tek maturantët ambiciozë që duan të studiojnë jashtë vendit”

Ata më tej shtojnë se nxënësit tashmë kanë humbur një vit të tërë të arsimimit shkollor, përshkak të mësimit jo cilësor online, si dhe dy javë të tjera me zgjatjen e pushimeve dimërore. Duke përfshirë të gjitha këto gjimnazistët tashëm tre vite janë jashtë procesit normal arsimor.

Linda Ebibi /SHENJA/