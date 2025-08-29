(VIDEO) Ulja e numrit të këshilltarëve, Perinski me thirrje të mos politizohet çështja
Ministri i Vetëqeverisjes Lokale Zllatko Perinski bënë thirrje që të ndalohet ndarja e shtetit në baza etnike, referuar akuzave të opozitës pas vendimit të fundit të Gjykatës Kushtetuese e cila e shfuqizoi metodologjinë e regjistrimit, e për pasojë është ulur numri i këshilltarëve në disa komuna, kryesisht në ato me shumicë shqiptare. Ai thotë se saherë afrohen zgjedhjet lokale, çështjet etnike vendosen në piedestal, por porosit që të mos krijohen probleme dhe tensione aty ku nuk ka. Gjykata Kushtetuese shtoi ai, e shfuqizoi metodologjinë me të cilën është bërë regjistrimi i popullsisë, nuk i ka shfuqizuar numrat që dolën si prodhim i këtij procesi.
Zllatko Perinski, ministër i Vetëqeverisjes Lokale
“Këto zvogëlime ose zmadhime të numri të këshilltarëve nuk janë krijuar në bazë të mjediseve shqiptare ose maqedonase. Në këto 17 ndryshime ka komuna ku dominojnë shqiptarët, por ka edhe komuna ku dominojnë maqedonasit. Njëherë e përgjithëmonë duhet të ndalojmë së ndari shtetin në baza etnike. Duhet të krijojmë, masa dhe projekte që ju dedikohen të gjithë qytetarëve që jetojnë në këtë vend”.
Ligji për Vetëqeverisje Lokale thotë ai, është i qartë se numri i këshilltarëve caktohet në bazë të numrit të banorëve të komunës. Prandaj sipas tij, siç tha Qeveria ka pasur për obligim të intervenoj në numrin e këshilltarëve atje ku është ulur ose është rritur numri i banorëve në nivel të komunës.
Përndryshe, pas këtij vendimi të Kushtetueses, u bënë ndryshime në 17 komuna, nga të cilat në 14 komuna numri i këshilltarëve ëshë ulur, në bazë të numrave të regjistrimit dhe në 3 komuna numri i këshilltarëve është rritur. Më keq, e ka pësuar komuna e Gostivarit, ku numri i këshilltarëve të kësaj komune nga 31 ulet në 23.
Emine Ismaili Luzha /SHENJA/