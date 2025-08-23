(VIDEO) Ulja e numri të Këshilltarëve, Osmani: Hap kundër MO-së, VLEN: BDI fajtore!
Vendimi i KSHZ-së për miratimin e Udhëzimit për formularin e listave të kandidatëve, me të cilin ulet numri i këshilltarëve nëpër komuna, ka shkaktuar reagime të ashpra në opinion. Nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Bujar Osmani, njëherit edhe kandidat i kësaj partie për Çairin, vendimin e djeshëm të KSHZ-së e ka vlerësuar si skandaloz. Sipas Osmanit, është ky një hap drejt rrugës së majorizimit etnik të shqiptarëve dhe prishjes së Marrëveshjes së Ohrit.
BUJAR OSMANI, KANDIDAT PËR KOMUNËN E ÇAIRIT
“Është skandaloz. Është fillim i kthimit të majorizimit etnik. Asnjëherë nuk ka ndodhur që rregullat zgjedhore të kalojnë me mbivotim. U tentua me ligjin për zgjedhje, që u bllokua fatmirësisht me Badinter. Por, nuk ka ndodhur deri më tani që rregullat zgjedhore mos të adaptohen me konsensus”.
Veç Osmanit, vendimin e KSHZ-së e ka kundërshtuar edhe BDI-ja, nga ku thonë se ky vendim është i turpshëm. Nga BDI-ja shtojnë se VMRO-DPMNE, LSDM-ja dhe VLEN janë përgjegjës për këtë vendim anti-shqiptar.
BDI-së dhe Osmanit i është përgjigjur koalicioni VLEN, nga ku thonë se BDI-ja është fajtore edhe për këtë situatë si për shumë situata tjera, ndonëse përpiqet të shtiret si e shqetësuar për përfaqësimin e drejtë të shqiptarëve.
VLEN
“Ata futën kolona që nuk ekzistojnë askund në botë dhe lejuan që mërgimtarët tanë të trajtohen si të huaj në vendin e tyre. BDI po përpiqet të shtiret si e shqetësuar për përfaqësimin e drejtë të shqiptarëve, por e vërteta është e hidhur: ata vetë krijuan padrejtësinë që po e dënojnë sot’.
Për vendimin e tillë të marrë nga KSZH-ja e para që kishte reaguar ishte vet anëtarja e këtij Komisioni, Ditmire Shehu e cila kishte paralajmëruar se për këtë vendimin të KSHZ-së do të ankohet në Gjykatën Admistrative.
Pas këtij vendimi, numri i këshilltarëve do të ulet në 14 komuna, në mesin e të cilave në Zhelinë, Tearcë dhe në disa komuna tjera. Komuna më e goditur nga ky vendim është ajo e Gostivarit e cila pas zgjedhjeve të tetorit do të ketë tetë këshilltarë më pak seç ka aktualisht.
Përndryshe, vendimi për uljen e numrit të këshilltarëve u mor dje pasi pesë anëtarët maqedonas që vijnë nga partitë maqedonase, votuan ‘PËR” ndërkaq, kundër ishte vetëm Ditmire Shehu, kurse Abdush Demiri, nuk mori pjesë në votim.
Mevludin Imeri /SHENJA/