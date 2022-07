(VIDEO) Turqia kërkon ekstradimin dhe dëbimin e rreth 80 pjesëtarëve të FETO-s nga Maqedonia e Veriut

Ambasadori i Turqisë në Shkup, Hasan Mehmet Sekizkok deklaroi se vendi i tij ka kërkuar nga Мaqedonia e Veriut, ekstradimin dhe dëbimin e rreth 80 pjesëtarëve të organizatës terroriste FETO. Sekizkok në takimin me gazetarët në rezidencën e ambasadës në Shkup rikujtoi se 15 korriku në Turqi është përjetuar një tentativë për grushtshteti, një përpjekje e paprecedentë në historinë botërore.

Ambasadori tha se tentativa për grusht shteti ka mbetur e pasuksesshme falë lidershipit të presidentit Rexhep Taip Erdogan si dhe qëndrimit të vendosur të forcave të sigurisë dhe popullit turk. Sekizkok vuri në dukje se është e rëndësishme të mos harrohet kjo tentativë.

Ai ndër të tjera rikujtoi se Fondacioni Turk Maarif pas 15 korrikut në të gjitha vendet ka hapur shkolla që ofrojnë arsim me standarde të larta, ka shpëtuar shumë nxënës nga kurthi i FETO-s, ndërsa në mesin e vendeve që Fondacioni vepron është edhe Maqedonia e Veriut. Sekizkok theksoi se vazhdon prania e FETO-s në Maqedoninë e Veriut.

HASAN MEHMET SEKIZKOK, AMBASADOR I TURQISË NË SHKUP

“Tre shkolla të lidhura me FETO-n funksionojnë në Shkup, Tetovë dhe Strugë nën petkun e institucionit arsimor. Presim që Maqedonia e Veriut të hedhë hapa konkrete lidhur me mbylljen e tyre dhe me ekstradimin e personave të lidhur me FETO-n. Ne i theksojmë këto kërkesa në nivelin më të lartë. Do të jemi ndjekës të kësaj çështjeje derisa të eliminohet plotësisht kjo organizatë terroriste nga Maqedonia e Veriut. Presim që të gjitha vendet të bashkëpunojnë në luftimin e terrorizmit në të gjitha format dhe manifestimet e tij”