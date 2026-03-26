(VIDEO) Turqi dhe Shqipëri, qytetarët kanë gatishmëri të lartë për luftë
Një anketë e vitit 2025, e realizuar nga Universiteti Riga Stradins në bashkëpunim me Qendrën për Studime Gjeopolitike në Riga, hedh dritë mbi gatishmërinë e qytetarëve në vende të ndryshme për të mbrojtur atdheun e tyre në rast lufte. Sipas kësaj ankete, ku morën pjesë mbi 31,000 qytetarë nga 20 vende aleate të NATO, rezulton se Turqia dhe Shqipëria renditen ndër vendet me përqindjen më të lartë të popullsisë që deklarojnë se janë të gatshëm të luftojnë për vendin e tyre.
Tabelë: Qendra për Studime Gjeopolitike në Riga
“Në krye të listës qëndron Turqia me plot 88%, një shifër që tregon një nivel shumë të lartë të ndjenjës së përgjegjësisë dhe patriotizmit tek qytetarët e saj. Menjëherë pas saj vjen Shqipëria me 69%, duke lënë pas shumë vende të zhvilluara evropiane dhe perëndimore”.
Ata vlerësojnë se ky rezultat është veçanërisht domethënës kur krahasohet me shtete si Gjermania (27%), Italia (25%) apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës (37%), ku gatishmëria për të luftuar është dukshëm më e ulët. Edhe vende të njohura për stabilitet dhe mirëqenie si Suedia (66%) dhe Finlanda (64%) mbeten pas Shqipërisë në këtë aspekt.
Ndërkaq, këto të dhëna tregojnë qartë se në Turqi dhe Shqipëri ekziston një lidhje e fortë mes qytetarëve dhe shtetit, si dhe një gatishmëri më e lartë për sakrificë në mbrojtje të sovranitetit dhe territorit. Në një kohë kur sfidat gjeopolitike janë në rritje, ky nivel i lartë i përkushtimit konsiderohet një faktor i rëndësishëm për sigurinë dhe qëndrueshmërinë kombëtare.
Anida Murati /SHENJA/