(VIDEO) Tupançevski: Kodi Zgjedhor me ose pa VMRO-DPMNE-në

Punimet për Kodin e Ri Zgjedhor do të vazhdojnë me ose pa VMRO DPMNE-në, paralajmëron Ministri i Drejtësisë Nikolla Tupançevski. Ai javën e kaluar i bëri thirrje publike VMRO DPMNE-së që t’i bashkëngjitet komisionit që po punon në ndryshimet e Kodit Zgjedhor, ndërsa ndërkohë ka dërguar edhe një ftesë me shkrim të cilës VMRO DPMNE nuk i është përgjigjur. Nëse vazhdon injorimi nga opozita, Ministri Tupançevski tha se do të vazhdojnë procedurën pa humbur më tepër kohë.

NIKOLLA TUPANÇEVSKI, MINISTËR I DREJTËSISË

“Dërguam edhe një shkresë deri te VMRO DPMNE. Nëse nuk deklarohen, ne edhe pa VMRO DPMNE-në do të vazhdojmë të punojmë për Kodin Zgjedhor. Ftesa do të jetë gjithmonë e hapur që të bashkëngjiten, të japin propozimet e tyre, nominimin e tyre e kështu me radhë. Ideja është që të veprojmë sipas rekomandimeve të OSBE/ODIHR, por edhe për mangesitë e konstatuara gjatë zgjedhjeve të fundit”.

Tupançevski theksoi se pengesat e VMRO DPMNE-së nuk do ta bëjnë Qeverinë të heq dorë nga ndryshimet e Kodit Zgjedhor, edhe pse pranon se Kodi Zgjedhor nuk mund të jetë i njëanshëm ndërsa arritja e konsensusit nuk do të jetë çështje e lehtë.

NIKOLLA TUPANÇEVSKI, MINISTËR I DREJTËSISË

“Mënyrat me të cilat arrihet deri te zgjidhja jo gjithmonë janë të lehta, por do të bëjmë gjithçka që është e mundur që ajo që e kemi premtuar para qytetarëve dhe para vetvetes të realizohet. Kështu që nuk heqim dorë, edhe më tej vazhdojmë me aktivitetet të cilat lidhen me miratimin e Kodit të ri Zgjedhor”.

Nga VMRO DPMNE kërkohet që të nominojë përfaqësuesin e saj në grupin e punës për përpilimin e tekstit të ri të Kodit Zgjedhor. Ndryshimet e Kodit Zgjedhor kërkojnë konsensus nga të gjitha partitë parlamentare, për shkak se kontestimi i Kodit Zgjedhor do të thotë edhe kontestim i zgjedhjeve të ardhshme. /SHENJA/