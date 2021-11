(VIDEO) Tronditje dhe dhimbje edhe në familjen Shiroki

Rasti tronditës zgjoi dje edhe familjen Shiroki nga qyteti i Shkupit. Ata në aksidentin e djeshëm të autobusit që po kthehej nga Turqia për në Shkup, humbën familjarin e tyre 31 vjeç Muhsin Shirokin. Xhaxhai, Sali Shirokit, tha se ende nuk po munden ta besojnë se në mësin e tyre nuk ndodhet nipi i tij, dhe se ishte i papritur amshimi i tij. Ai përderisa fliste për TV SHENJA, shihej trishtimi dhe tronditja në sytë e tij, ndërsa dhimbjen nuk mund ta përshkruante me fjalë. Xhaxhi tha se para një jave ka qenë momenti i fundit kur ka pasur kontakt me nipin e tij, pasi punën që ai e ushtronte, si ciceron, në pjesën më të madhe të kohës ishte në rrugëtime.

Sali Shiroki, xhaxhai i Muhsin Shirokit

“Në orën 07:00 të mëngjesit një kojshi këtu që e kishte pasur vajzën njësoj udhëtare me Besa Transin, mu paraqit në mëngjes në ora 07 e 12 minuta dhe më tha se ndoshta do të kenë nevojë ata atje në Sofje, ku ka ndodhur një tragjedi, unë isha në gjumë nuk e besova në të parën herë, dhe u ngrita. Mora në telefon Besa Transin, gjeta një numër në fejsbuk, askush nuk e hapte telefonin, pastaj me vëllaun duke pyetur se çfarë ka ndodhur, ishte e papritur ajo, më në fund morën lajmin se autobusi është djeg atje në Sofje dikun dhe shkuam për Sofje”

Ndërkaq, edhe familja Jahiu nga lagja e Fushtophanes, humbën disa anëtarë të familjes, mes tyre pesë fëmijë. Ata kishin shkuar për shëtitje tre ditore në Turqi, ndërsa tragjedia për një moment u mori jetën. Mësusi i mektebës,Sabedin Nuhiu, fëmijët e familjes Jahiu i kishte pasur nxënës të tij, ndërsa me të gjithë familjen kishin afërsi. Ai tha se lajmi i djeshëm, ashtu edhe si gjithë qytetarët e tjerë ka shokuar edhe atë, ndërsa siç shtoi ai, dhimbja bëhet edhe më e madhe kur ke pasur afërsi me viktimat. Sabatin Nuhi, mësuses i mektebës për fëmijët e familjes Jahiu

“Kanë qenë nxënës të mirë, të sjellshëm, kanë qenë nxënës që i kanë dhënë motiv apo disponim mektepit, njëra prej tyre para një muajve ka diplomuar, ka marrë diplomën , poashtu njëra prej viktimave, nëna e njërës prej këtyre viktimave, para dy javëve ka marrë diplomimin e mektebit në kurs. Momentet e fundit i ka pasur bashkëshortja ime me viktimat më së fundmi. Ishte me të vërtet tronditëse, shqetësues por nuk kemi se çfarë të bëjmë duhet të bëjmë durim”

Dje 45 shtetas të Maqedonisë së Veriut humbën jetën në mënyrë tragjike, në aksidentin që ndodhi në autostradën në Bullgari. 12 prej viktimave ishin fëmijë, ndërsa 7 persona arritën t’i shpëtojnë këtij aksidenti.

Linda Ebibi /SHENJA/