(VIDEO) Tribunali i Gazës thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së
“Tribunali i Gazës” bëri thirrje për një ndërhyrje urgjente të armatosur ndërkombëtare për të ndaluar atë që e përshkroi si “faza më vdekjeprurëse e gjenocidit” të Izraelit në Gaza, duke paralajmëruar se dështimi për të vepruar do të shënonte “një dështim historik të njerëzimit”. Në një konferencë për media të mbajtur në Stamboll, kreu i gjykatës së pavarur, Richard Falk, u bëri thirrje qeverive të anashkalojnë Këshillin e Sigurimit dhe t’i japin fuqi Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së për të autorizuar ndërhyrjen e armatosur.
Richard Falk, Tribunali i Gazës
“Nëse nuk ndërmarrim veprime serioze dhe drastike në këtë kohë, çdo gjë që bëhet në një mënyrë më të moderuar do të jetë tepër vonë, tepër vonë për të shpëtuar njerëzit që mbijetuan dhe që janë traumatizuar tashmë nga më shumë se 22 muaj gjenocidi. Sytë dhe veshët e botës janë ekspozuar, si kurrë më parë, përfshirë Holokaustin, ndaj transparencës së gjenocidit të kryer në kohë reale. Kjo sfidon njerëzimin tonë”.
Falk kritikoi demokracitë perëndimore për atë që ai e quajti “sjellje bashkëfajtore”, ndërsa vuri në dukje ndryshimet në opinionin publik.
Richard Falk, Tribunali i Gazës
“Po përpiqemi t’i drejtohemi ndërgjegjes së të gjithë njerëzve dhe të inkurajojmë llojin e aktivizmit që do të sjellë ndryshime në qeveri në të ardhmen, veçanërisht një embargo armësh dhe forma të ndryshme sanksionesh… duke përfshirë llojin e solidaritetit me luftën palestineze që rezultoi kaq efektiv në fushatën kundër aparteidit”.
Ndërkohë, ushtria izraelite ka vazhduar sulmet në Gaza. Në sulmet e reja që shënjestruan të hënën zonat veriore dhe qendrore të Rripit të Gazës, ushtria izraelite vrau 8 palestinezë, përfshirë 1 fëmijë, në sulmet e reja që shënjestruan të hënën zonat veriore dhe qendrore të Rripit të Gazës.
Izraeli ka vrarë më shumë se 61.900 palestinezë në Gaza që nga tetori 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me uri. Në Rripin e Gazës, 5 palestinezë të tjerë, përfshirë dy fëmijë, kanë vdekur nga uria në 24 orët e fundit, numri i të vdekurve nga uria në Gaza që nga 7 tetori 2023 është rritur në 263, prej të cilëve 112 janë fëmijë. /SHENJA/