(VIDEO) Trençevska: Premtimet e VMRO-së për rritjen e pensioneve do ta destabilizojnë sistemin e pensioneve

VMRO-DPMNE nuk duhet të përdorë popullizëm kur është fjala për rritjen e pensioneve, sepse premtimi i tyre do të destabilizojë madje edhe do ta shkatërronte sistemin pensional. Kështu u shpreh zëvendësministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, e pyetur për premtimin e VMRO-së për rritje lineare të pensioneve për pesë mijë denarë. Sipas Trençevskës, kjo rritje do të rriste deficitin për 52 për qind, që do të nënkuptonte vonimin e pensioneve në muajt në vijim.

“Me rritjen prej pesë mije denarë të paralajmëruar nga VMRO-DPMNE, sipas vlerësimeve që i kemi bërë më herët me Fondin, deficit për një vit do të rritet në 52 për qind. Kjo do të nënkuptonte jostabilitetin e Fondit dhe me kalimin e kohës do të vihej në pikëpyetje pagesa me kohë e pensioneve”

Trençevska hodhi poshtë pretendimet e ministrit teknik të Punës dhe Politikës Soaciale, Gjoko Vellkovski, se mbi 2200 personave në mënyrë të kundërligjshme u janë paguar mjete për ndihma sociale dhe pension. Sipas saj, nuk ka fituar askush asgjë që nuk e ka merituar.

“Më përgjegjësin më të madhe ju njoftoj se nuk ka as krim, as keqpërdorim, as punë të papërgjegjshme të punëtorëve ne qendrat për çështje sociale”

Softueri që është përdorur për pagesën e mjeteve sipas zv/ministres është që nga vitit 2011, dhe ka qenë nevoja për një të ri, për funksion dhe shërbim më të mirë dhe ulje të të gjitha abuzimeve të mundshme.

