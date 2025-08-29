(VIDEO) Tragjedia e Koçanit, është kthyer edhe një pacient i cili mjekohej në Stamboll
Është kthyer edhe një pacient i lënduar në tragjedinë në Koçan, i cili mjekohej në Stamboll. Ndërkaq në mjekim spitalor mbeten një pacient tjetër në Stamboll dhe dy pacientë në spitalin “Axhibadem Sistina”, të ciilët janë të lënduar rëndë, por nuk janë në gjendje kritike. Gjithashtu dy pacientë kanë nevojë për nevojë për intervenime të përkohshme sepse kanë kanë plaga të hapura dhe do të trajtohen në spitalin e Koçanit. Ndërsa Fondi i Sigurimit Shëndetësor siç bëri me dije drejtori Sasho Klekovski, do të mbuloj shpenzimet e kontrolleve për 6 pacientë që mjekohen në Bullgari.
Sasho Klekovski, drejtor i Fondit Shëndeëtsor
“Më gëzon fakti se për disa ditë, numri i pacientëve në spitale ulet në tre. Dy pacientë janë në mjekim shtëpiak, një pacientë është kthyer nga Stambolli dhe ai shkon në mjekim shtëpiak. Një pacientë nga Klinika e Kirurgjisë Plastike, gjithashtu është lëshuar në mjekim shtëpiak”.
Një kirurg i njohur nga Belgjika njoftoi Klekovski, ka bërë vlerësim të të lënduarëve me djegje në fytyrë, qafë dhe 18 pacientë të këtillë kën nevojë për trajtim afatgjatë.
Drejtoresha e spitalit në Koçan, Katerina Paniq Mirçovska, tha se disa pacientë kanë nevojë për ndërhyrje kirurgjikale për të rikthyer funksionin, veçanërisht në gishta, dhe se ata do t’i nënshtrohen procedurave kirurgjikale.
Katerina Paniq Mirçovska, drejtoresha e spitalit të Koçanit
“Është ende shumë herët për operacione estetike, ndërsa sa i përket funksionalitetit, të pjesëve funksionale sidomos gishtat dhe qafa, që është shumë me rëndësi funksionimi i tyre nëse bëhet propozim për t’u bërë korrigjime të caktuara, sigurisht ato do të bëhen. Megjithatë tek ato pacientë plagët janë kategori shumë të veçanta, nuk mund t’i trajtojmë si të gjitha plagët tjera”.
Tragjedia në diskotekën “Pulse” në Koçan ndodhi më 16 mars të këtij viti, në të cilën humbën jetën 62 persona mbi 150 të tjerë u lënduan. Shumicë e pacientëve u dërguan për mjekim jashtë shtetit, të tjerët u mjekuan nëpër spitalet e vendit.
Emine Ismaili Luzha /SHENJA/