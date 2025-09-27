(VIDEO) Tragjedi në Indi/ Të paktën 31 të vdekur dhe dhjetëra të plagosur në një tubim zgjedhor

(VIDEO) Tragjedi në Indi/ Të paktën 31 të vdekur dhe dhjetëra të plagosur në një tubim zgjedhor

Të paktën 31 persona u vranë dhe më shumë se 50 të tjerë u plagosën në   një tubim të organizuar nga aktori Vijay , i cili po bën fushatë për zgjedhjet në Indi , të shtunën. “Tridhjetë e një persona kanë vdekur dhe më shumë se 50 janë në spital”, tha për Reuters një oficer i lartë policie në distriktin Karur të Tamil Nadusë , ku ndodhi incidenti.

Deputeti i shtetit Senthil Balaji u tha mediave lokale se 58 persona u shtruan në spital pasi u shkelën, duke e përshkruar tubimin si “panik”. Ai shtoi se Kryeministri i Tamil Nadu-së , MK Stalin, do të vizitojë zonën të dielën .

Një turmë e madhe njerëzish ishte mbledhur për takimin, i cili ishte pjesë e turneut të Vijay-t në shtet për partinë e tij politike Tamilaga Vettri Kazhagam.

Vijay, i cili është një aktor i njohur dhe njihet vetëm me emrin e tij të parë, themeloi një parti politike vitin e kaluar dhe nisi fushatën e tij zgjedhore këtë muaj, përpara zgjedhjeve shtetërore që do të zhvillohen në fillim të vitit të ardhshëm.

“Incidenti i pafat gjatë një tubimi politik në Karur, Tamil Nadu është thellësisht për të ardhur keq”, tha kryeministri Narendra Modi në një postim në X.

MARKETING

Të ngjajshme

Gjermania merr një vendim për t’u mbrojtur nga dronët

Gjermania merr një vendim për t’u mbrojtur nga dronët

A po sjell Apple një ChatGPT të vetin?

A po sjell Apple një ChatGPT të vetin?

Mbytet varka me emigrante/ U fundos në ujërat franceze, humbën jetën dy gra somaleze

Mbytet varka me emigrante/ U fundos në ujërat franceze, humbën jetën dy gra somaleze

FBI shkarkon agjentët që u gjunjëzuan në protestën për George Floyd

FBI shkarkon agjentët që u gjunjëzuan në protestën për George Floyd

Rusia përshkallëzon tensionet me BE-në dhe NATO-n pas fluturimeve me dronë, Lavrov: Nëse sulmoni, do të përgjigjemi me vendosmëri

Rusia përshkallëzon tensionet me BE-në dhe NATO-n pas fluturimeve me dronë, Lavrov: Nëse sulmoni, do të përgjigjemi me vendosmëri

Zelenskyy: Putin po përgatitet për një luftë më të madhe në Europë

Zelenskyy: Putin po përgatitet për një luftë më të madhe në Europë