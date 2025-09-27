(VIDEO) Tragjedi në Indi/ Të paktën 31 të vdekur dhe dhjetëra të plagosur në një tubim zgjedhor
Të paktën 31 persona u vranë dhe më shumë se 50 të tjerë u plagosën në një tubim të organizuar nga aktori Vijay , i cili po bën fushatë për zgjedhjet në Indi , të shtunën. “Tridhjetë e një persona kanë vdekur dhe më shumë se 50 janë në spital”, tha për Reuters një oficer i lartë policie në distriktin Karur të Tamil Nadusë , ku ndodhi incidenti.
Një turmë e madhe njerëzish ishte mbledhur për takimin, i cili ishte pjesë e turneut të Vijay-t në shtet për partinë e tij politike Tamilaga Vettri Kazhagam.
Vijay, i cili është një aktor i njohur dhe njihet vetëm me emrin e tij të parë, themeloi një parti politike vitin e kaluar dhe nisi fushatën e tij zgjedhore këtë muaj, përpara zgjedhjeve shtetërore që do të zhvillohen në fillim të vitit të ardhshëm.
“Incidenti i pafat gjatë një tubimi politik në Karur, Tamil Nadu është thellësisht për të ardhur keq”, tha kryeministri Narendra Modi në një postim në X.
STAMPEDE IN TAMIL NADU during TVK Chief Vijay's Rally: 31 people have died in the stampede and 58 people have been admitted.
Extremely disappointed to hear the news, I don't know why people are so crazy about the leaders in India. From the past few days, I have been monitoring… pic.twitter.com/u368NAZznK
— Akashdeep Thind (@thind_akashdeep) September 27, 2025