(VIDEO) Toshkovski nuk tregoi si përfundoi dokumenti sekret tek truproja e kryeministrit

Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski i pyetur lidhur me rastin e arrestimit të Angel Saramakov, sigurim i kryeministrit Hristijan Mickoski, i cili dyshohet për veprën penale “zbulimi të sekretit zyrtar”, tha se ky është një nga rastet në të cilat MPB-ja tregon se pa dallim lufton edhe kriminelët në radhët e saj.

PANÇE TOSHKOVSKI, MINISTËR I PUNËVE TË BRENDSHME

“Departamenti i Kontrollit të Brendshëm, në kuadër të zhvillimit të hetimeve, pas informacioneve të marra në kuadër të këtij departamenti, ka njoftuar prokurorin publik kompetent, i cili është pajtuar dhe ka urdhëruar që po atë mbrëmje të ndërmerren veprime. Pas realizimit të aksionit në fjalë, ekskluzivisht nga Departamenti i Kontrollit të Brendshëm, janë kryer disa kontrolle te zyrtarët policorë, ku dhe janë gjetur prova të caktuara në lidhje me veprën e kryer”.

Toshkovski theksoi se qytetarët e vendit meritojnë polici që do t’i mbrojë e jo tua vjedh paratë.

PANÇE TOSHKOVSKI, MINISTËR I PUNËVE TË BRENDSHME

“Dua tu them të gjithë atyre keqbërësve dhe tradhtarëve të llojit të tyre, duke pasur parasysh kriminelët në Ministrinë e Brendshme, se do të luftojmë kundër tyre pa dallim dhe pa kompromis. Qytetarët meritojnë një forcë policore që do t’i mbrojë, jo një forcë që do të ua zhvasë paratë”

I pyetur se si i ka arritur sigurimi i kryeministrit deri tek dokumentet e paraqitura nga Ministria e Brendshme dhe çfarë lloj dokumentesh ishin ato, tha se rasti është duke u hetuar dhe se në të ardhmen do të ketë më shumë detaje për tu ndarë.

Polici dhe sigurimi personal i kryeministrit, Angel Saramakov është arrestuar dhe dënuar me 30 ditë paraburgim. Saramakov, i cili është polic i Drejtorisë së 6-të të MPB-së, dyshohet për veprën penale “zbulimi i sekretit zyrtar”.

Medina Ajeti Ali /SHENJA/

