(VIDEO) Tornado godet jugun e SHBA-së, shtatë persona të vdekur

Ekipet e shpëtimit po kërkojnë njerëzit që ishin bllokuar gjatë natës shkaku i një tornadoje, i cili la të vdekur të paktën shtatë persona dhe shkaktoi dëme të mëdha materiale në jug të SHBA-së.

Vetëm në Autauga, Alabama, rreth 55 kilometra në verilindje të Selmës, shtatë persona vdiqën pasi një tornado shkatërroi dhjetëra shtëpi, raporton cnn.

Drejtori i Menaxhimit të Emergjencave të Qarkut, Ernie Baggett thotë se të paktën 12 persona u lënduan aq rëndë sa u detyruan të dërgoheshin në spital me autoambulancë.

Moments ago as the Alabama tornado moved north of Prattville and across Interstate 65 #alwx pic.twitter.com/VTcfyLDdXd

