(VIDEO) Thirrje nacionaliste në Kumanovë, “Rroftë Serbia” dhe “Kosova Jonë”
Nën tinguj të këngëve, “Rroftë Serbia” dhe “Kosova jonë” dhjetëra qytetarë, shumica prej tyre pensionist, me flamuj të Serbisë dhe të Maqedonisë u mblodhën rrugëve të Kumanovës, përkatësisht para Konsullatës së Serbisë në këtë qytet, në kuadër të një tubimi mbështetës për presidentin serb, Aleksandar Vuçiq.
Organizatorë të “tubimit” janë shoqata maqedono-serbe, e cila kishte bërë thirrje publike për pjesëmarrje dhe mbështetje ndaj politikave të presidentit serb. Qytetarët fillimisht u grumbulluan në qendër të Kumanovës dhe më pas marshuan drejt Konsullatës së Nderit të Serbisë, duke mbajtur flamuj dhe pankarta mbështetëse.
Organizatorët thanë se qëllimi i tubimit ishte promovimi i paqes, stabilitetit dhe bashkëpunimit rajonal, duke shprehur njëkohësisht përkrahje për politikat e Vuçiçit.
ORGANIZATORE
“Jemi këtu si organizatë, jo si parti politike, 99% këtu janë serb me nacionalitet. Por, duhet të jem realiste këtu janë edhe numër i madh i qytetarëve maqedonas. Të gjithë e ndjekim politikën e tij, (Vuçiqit) dhe veprimeve të tij. E mbështesim për zhvillimin që e bëri në Republikën e Serbisë. Këtu jemi si organizatë e serbëve që të japim njëfarë mbështetje dhe respekt për veprimtarinë e tij. Ndërsa nëse flas nga perspektiva personale dhe nga zemra, jamë shumë e lumtur që jemi mbledhur këtu”.
Megjithatë, organizimi ka nxitur reagime politike në vend. Nga opozitarja LSDM kanë kritikuar ashpër këtë aktivitet.
Andrej Zhernovski nga partia opozitare e ka cilësuar si ndërhyrje në çështjet e brendshme politike dhe ka akuzuar partinë në pushtet VMRO-DPMNE se qëndron pas mobilizimit të qytetarëve për këtë tubim. Zhernovski tha se institucionet duhet të sqarojnë rolin e organizatorëve dhe mbështetjen eventuale politike pas këtij aktiviteti.
ANDREJ ZHERNOVSKI
“Kjo heshtje është prova më e mirë e politikës së tyre dyfytyrëshe. Nuk është problem përzierja në politikën e një shteti tjetër — problem për ta është vetëm kush e bën atë. Vetëm imagjinoni çfarë do të ndodhte sikur nesër në Maqedoni të organizohej, për shembull, një tubim në mbështetje të Radevit. Mickoski, Mucunski dhe e gjithë rrjeti i tyre mediatik orbanist do të bërtisnin për “ndërhyrje në punët e brendshme”, “rrezikim të sovranitetit”, “tradhti kombëtare” dhe do të mbanin konferenca për shtyp çdo dy orë”.
Kjo është hera e parë që një tubim i tillë realizohet në Maqedoninë e Veriut dhe cilësohet si kundër-përgjigje e protestave që po mbahen në Serbi, kundër presidentit serb, Aleksandar Vuçiq. Qarqe të caktuara opozitare përgjegjës për këtë protestë e kanë bërë edhe zv. kryeministrin dhe ministrin Ivan Stoilkoviq i cili në Qeverinë aktuale është si partner dhe kryetar i partisë serbe në RMV.
Mevludin Imeri /SHENJA/