(VIDEO) Tetë vjet nga nënshkrimi i Marrëveshjes së Prespës
Sot bëhen tetë vjet nga nënshkrimi i Marrëveshjes së Prespës. Pikërisht në këtë ditë, më 17 qershor të vitit 2018, Shkupi dhe Athina i dhanë fund mosmarrëveshjejes së gjatë midis dy vendeve. Nënshkrimi u organizua në fshatin e vogël Nivitsi në brigjet e Liqenit të Prespës.
Marrëveshja u nënshkrua nga ministrat e Jashtëm të atëhershëm të Maqedonisë dhe Greqisë, Nikola Dimitrov dhe Nikos Kocias, në prani të kryeministrave të atëhershëm Zoran Zaev dhe Aleksis Cipras, ndërmjetësit në negociata, Matthju Nimitc, ish-komisionerit Evropian për Zgjerim, Johannes Hahn, ish-Përfaqësueses të Lartë të BE-së për Punë të Jashtme dhe Politikë të Sigurisë, Federica Mogherini, dhe zyrtarëve të tjerë të lartë ndërkombëtarë, si dhe përfaqësuesve të të dy vendeve.
Tetë muaj pas nënshkrimit, marrëveshja u ratifikua në Parlamentin e Maqedonisë dhe Parlamentin Grek. Ku më 12 shkurt 2019, marrëveshja hyri zyrtarisht në fuqi dhe Republika e Maqedonisë u riemërua Republika e Maqedonisë së Veriut, shtetësia u bë maqedonase/qytetare e Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe gjuha maqedonase.
Ndërkaq, marrëveshja u prit me protesta nga të dyja anët e kufirit, dhe në vend u mbajt një referendum i pasuksesshëm, i ndjekur nga pyetja “A jeni pro anëtarësimit në BE dhe NATO duke pranuar marrëveshjen midis Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Greqisë?”. Vetëm 36.91 % e votuesve votuan në referendum, nga të cilët 91.47 % ishin “pro” dhe 5.64 % ishin “kundër”. Një numër i madh qytetarësh në atë kohë deklaruan se do ta bojkotonin referendumin. Gjatë periudhës së referendumit, u vu re një fushatë e madhe ndërkombëtare, me një numër të madh udhëheqësish shtetesh dhe udhëheqësish të BE-së që i bënë thirrje popullit maqedonas të binte dakord për ndryshimin e emrit dhe premtuan të fillonin negociatat me Unionin, gjë që nuk ka ndodhur deri më sot.
Marrëveshja de facto i mundësoi Greqisë të mos vinte veton ndaj pranimit të Maqedonisë në NATO dhe u zotua të mos vinte veton as ndaj pranimit të Maqedonisë së Veriut në BE.
Anida Murati /SHENJA/