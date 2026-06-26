(VIDEO) Tërmetet shkatërruese në Venezuelë lënë qindra viktima
Venezuela mbetet e tronditur nga dy tërmetet e fuqishme me magnitudë 7.2 dhe 7.5 ballë që goditën vendin të mërkurën pasdite, ndërsa fqinjët dhe të afërmit kërkojnë nëpër rrënoja për të dashurit e tyre.
Të paktën 235 persona kanë vdekur dhe 4,300 janë plagosur, tha Ministri i Shëndetësisë i Venezuelës, Carlos Alvarado, për mediat shtetërore.
“Fatkeqësisht, 235 persona që mbërritën pa shenja jetësore ose vdiqën pas mbërritjes në mjediset tona shëndetësore”, tha Alvarado. Numri i të vdekurve pritet të rritet, pasi më shumë se 50,000 persona janë raportuar të zhdukur.
Venezuelianët u përballën me imazhe apokaliptike të enjten në mëngjes, ndërsa panë ndërtesa të shndërruara në rrënoja, mobilje që vareshin nga dritaret dhe helikopterë që fluturonin sipër tyre. Ndërtesa të tëra u rrafshuan dhe rrugët u prenë përgjysmë.
Ekipet e kërkim-shpëtimit po nxitojnë drejt zonave të prekura, ku operacionet vazhdojnë në kushte të vështira dhe me frikën se shumë njerëz mbeten të bllokuar.
Dy tërmetet janë ndër më të fuqishmit e regjistruar në Venezuelë në më shumë se një shekull. Lëkundjet u ndjenë në pjesën më të madhe të rajonit më të gjerë, me ndërtesa të evakuuara edhe në pjesë të Amazonës në Brazil. Përballë shkallës së katastrofës, Departamenti i Thesarit i SHBA-së njoftoi pezullimin e përkohshëm të disa sanksioneve deri më 23 tetor. Vendimi synon të lejojë transaksionet që lidhen me ndihmën humanitare dhe operacionet e rehabilitimit në Venezuelë, të cilat, sipas regjimit aktual të sanksioneve, do të ndaloheshin./SHENJA/