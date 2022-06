(VIDEO) Tërmet në Afganistan: mbi 250 viktima dhe qindra të plagosur

Një tërmet goditi mëngjesin e së mërkurës, Afganistanin lindor, duke vrarë të paktën 255 persona, sipas informacioneve të para. Ende nuk dihet numri i saktë i viktimave dhe të plagosurve të tërmetit me magnitudë 6.1 ballë që goditi provincën Paktika.

Tërmeti, i cili goditi gjatë orëve të para të mëngjesit teksa shumë njerëz flinin – ishte një tërmet me thellësi rreth 51 km, sipas Shërbimit Gjeologjik të SHBA-së.

JUST IN 🚨 Afghanistan state-run news agency reports more than 150 people killed in #earthquake in country's eastern province.

pic.twitter.com/QIQFGtQanf

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 22, 2022