(VIDEO) Tërmet i fuqishëm goditi Perunë, pamje tmerruese nga rrugët

Një termet i fuqishëm me fuqi prej 7.2 ballë goditi rajonin Tirapata në jug të Perusë të enjten, ka bërë të ditur Departamenti Amerikan për Mbikëqyrjen e Tërmeteve (DAMT).

Gjatë ditës edhe Qendra Sizmologjike Evropiane e Mesdheut (QSEM) raportoi për tërmetin 7 ballësh.

“Nga informacionet që kemi deri më tani nuk raportohet për dëme”, bëri të ditur Hernando Tavera, kreu ekzekutiv i Institutit Gjeofizik të Perusë (IGP) për radio stacionin RPP, përcjell Telegrafi.

Duke u bazuar nga raportimet e mediave lokale, tërmeti u ndje edhe në rajonet tjera jugore si Arequipa, Cusco dhe Tacna, banorët e të cilave qytete nga paniku dolën në rrugë.

Ndërkohë Departamenti Amerikan për Paralajmërim nga Cunami tha se nuk ka rrezik për cunami.

M 7.2 #earthquake in Peru this morning. #Peru, Bolivia

Rare Video Footage:

Full 3min Video here:https://t.co/EeRPMY5DUu pic.twitter.com/sJlt7cteqQ

— Zockerfreak (@ZockerfreakYT) May 26, 2022