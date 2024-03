(VIDEO) Të shtëna me armë në një sallë koncertesh në Moskë, raportohet për 12 viktima

Të paktën 12 viktima janë raportuar në Moskë pas të shtënave me armë. Ngjarja e rëndë ndodhi mbrëmjen e kësaj të premteje në një sallë koncertesh.

Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve RIA, dyshohet se autorët janë 3 persona, të cilët ishin të maskuar.

“Evakuimi i njerëzve po vazhdon”, thanë shërbimet e urgjencës, teksa mendohet se 35 persona janë plagosur.

Ndërtesa është përfshirë nga flakët, ndërsa personat që gjendeshin brenda, janë evakuar.

⚡️⚡️ The first seconds of the attack on Crocus City Hall – two masked men with automatic weapons shoot the crowd, everyone is dead.

Kremlin media reports an explosion. pic.twitter.com/7zXs2xAS0t

— NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024