(VIDEO) Të paktën 15 të vdekur në sulmin e izraelitëve në Rripin e Gazës, publikohen në rrjetet sociale skenat e tmerrshme

Izraeli kreu sot një valë sulmesh ajrore në Gaza, ku ka vrarë të paktën 15 persona, duke përfshirë një militant të lartë, sipas një zëdhënësi të ushtrisë izraelite.

Izraeli tha se kishte në shënjestër grupin militant të Xhihadit Islamik pas disa ditëve të tensionuara me rastin e arrestimit të një militani të lartë në Bregun Perëndimor.

Ushtria izraelite tha se sulmet ajrore të së premtes në Gaza vranë rreth 15 luftëtarë të armikut, duke paralajmëruar se operacioni kundër grupit militant të Xhihadit Islamik nuk kishte përfunduar.

“Ne supozojmë rreth 15 të vrarë në aksion”, u tha gazetarëve zëdhënësi i ushtrisë Richard Hecht, raporton france24.

“Ne nuk kemi përfunduar ende”, shtoi ai, duke e përshkruar operacionin si një “sulm parandalues” që synon një komandant të lartë të Xhihadit Islamik.

#Gaza today after #Israel operation #Dawn that was supposed to target militants clearly resulted in civilian casualties pic.twitter.com/BoDJQpUROB — Arthur Morgan (@ArthurM40330824) August 5, 2022

Sulmet rrezikojnë të ndezin një luftë tjetër në territorin, i cili drejtohet nga grupi militant islamik Hamas dhe është shtëpia e rreth dy milionë palestinezëve.

Vrasja e një militani të lartë ka të ngjarë të përballet me raketa nga Gaza, duke e shtyrë rajonin më pranë një lufte gjithëpërfshirëse.

Një shpërthim u dëgjua në qytetin e Gazës, ku tymi u derdh nga kati i shtatë i një ndërtese të lartë pasditen e së premtes.

Ministria palestineze e Shëndetësisë tha se tetë persona u vranë, përfshirë një vajzë pesëvjeçare, ndërsa të paktën 40 të tjerë ishin plagosur. Xhihadi Islamik tha se një komandant i Gazës, Taiseer al-Jabari, ishte në mesin e të vrarëve.

Xhihadi Islamik është më i vogël se Hamasi, por kryesisht ndan ideologjinë e tij. Të dy grupet janë kundër ekzistencës së Izraelit dhe kanë kryer shumë sulme vdekjeprurëse gjatë viteve, duke përfshirë lëshimin e raketave në Izraelin jugor. Është e paqartë se sa kontroll ka Hamasi mbi Xhihadin Islamik dhe Izraeli e konsideron Hamasin përgjegjës për të gjitha sulmet që vijnë nga Gaza. /Telegrafi/

The entity called Israel begins an aggression on Gaza and targets a residential building and reports of deaths and several wounded, including 4 children… Remember who started and who targets civilians#GazaUnderAttack #gaza#IsraeliCrimes#IsraeliTerrorism #غزه_تحت_القصف pic.twitter.com/KVpEOqENA9 — Oday 🇵🇸 (@odayD90) August 5, 2022