(VIDEO) Të dielën temperatura pritet të arrijë në 42 gradë celsius

Moti jashtëzakonisht i nxehtë që ka përfshirë vendin tashmë disa ditë, pritet të vijoj edhe gjatë ditëve të ardhshme. Sipas meteorologëve të dielën do të mbajë mot me diell dhe shumë i ngrohtë me temperaturë deri në 42 gradë, ndërsa të hënën dhe të martën temperaturat do të arrijnë deri në 40 gradë. Deri të mërkurën, gjegjësisht më datë 27 korrik, i gjithë territori i vendit do të vijojë të jetë nën ndikimin e valës së të nxehtit me temperatura të larta të mëngjesit dhe ditës. Niveli portokalli i rrezikut nga temperaturat e larta do të mbetet aktiv në të gjithë territorin.

Sipas vendimit që mori qeverria në seancën e mbrëmshme rekomandimet e ministrisë së shëndetësisë për qytetarët gjatë valës së ngrohtë vazhdojnë deri më 27 korrik.

QEVERIA

“Lirim nga obligimet e punës për grupet më të rrezikuara të popullsisë, siç janë gratë shtatzëna dhe personat mbi 60 vjeç.

Në kopshtet e fëmijëve nuk duhet të praktikohet aktiviteti fizik dhe fëmijët nuk duhet të nxirren jashtë nga ora 11:00 deri në ora 17:00.

Njësitë e vetëqeverisjes lokale, Kryqi i Kuq dhe Qendrat për Çështje Sociale duhet t’i ofrojnë ndihmë personave të vetmuar, të moshuar, të pafuqishëm dhe të pastrehëve”.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale u bën thirrje punëdhënësve, kujdestarëve dhe edukatoreve në çerdhe dhe të punësuarit në Qendrat për punë sociale që t’i respektojnë rekomandimet e Ministrisë së shëndetësisë, për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e pasojave nga valët e të nxehtit. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale po ashtu kërkon që inspektoriatet të rrisin kontrollet. /SHENJA/