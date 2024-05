(VIDEO) SYRIZA për deklaratën e Mickoski: Dënojmë shkeljen e re provokuese të Marrëveshjes së Prespës

SYRIZA dënon kategorikisht shkeljen e re provokuese të Marrëveshjes së Prespës nga kryetari i VMRO-së, Hristijan Mickoski dhe i bëjmë thirrje që përfundimisht të respektojë të drejtën ndërkombëtare.

Partia opozitare greke ia rikujton Mickoskit parimin e së drejtës ndërkombëtare -marrëveshjet janë të detyrueshme dhe duhet të respektohen-, si dhe sanksionet e parapara që rrjedhin nga e drejta ndërkombëtare në shkelje të vazhdueshme të Marrëveshjes së Prespës.

Në ndërkohë, rikujtojnë që Marrëveshja është parakusht për anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Europian dhe në po të njëjtën kohë bëjnë apel, por edhe kritikojnë qeverinë aktuale greke.

“I bëjmë thirrje Qeverisë së Micotakis që të ndërmarrë veprimet e nevojshme siç parashikon Marrëveshja e Prespës dhe të ndërkombëtarizojë menjëherë çështjen me të cilën lidershipi i ri i Maqedonisë së Veriut do të përballet me përgjegjësitë e veta para bashkësisë ndërkombëtare në rast se vazhdon të shkelë Marrëveshjen”

Nga SYRIZA madje thonë se Qeveria e Demokracisë së Re mban përgjegjësi edhe për “politikën e saj të jashtme të papërgjegjshme”, pasi siç theksojnë ata, nuk ka bërë asgjë në disa fusha si ratifikimi i memorandumeve dhe thirrja e Këshillit të Lartë për bashkëpunim.

Sipas SYRIZA-s qeveria nuk ushtroi presion për të garantuar se Maqedonia e Veriut do të zbatojë detyrimet e saj në lidhje me tekstet shkollore, markat tregtare, pasaportat dhe targat e regjistrimit.

“Është vërtet për të ardhur keq që Marrëveshja e arritur nga forcat progresive në Greqi dhe Maqedoninë e Veriut, e cila është një monument bashkëpunimi dhe mirëkuptimi për të gjithë Europën Juglindore, vihet në pikëpyetje nga dy partitë simotra në PPE, për të tërhequr audiencën nacionaliste, një taktikë që kalimi i kohës ushqeu urrejtjen mes popujve ballkanikë”, informon SYRIZA.

