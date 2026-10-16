(VIDEO) Stojko Ramov zëvendëson Jakim Nedelkovin në krye të sindikatës së arsimit

(VIDEO) Stojko Ramov zëvendëson Jakim Nedelkovin në krye të sindikatës së arsimit

Stojko Ramov është zgjedhur kryetar i ri i Sindikatës së Pavarur për Arsim, Shkencë dhe Kulturë të Maqedonisë në Kongresin e VIII-të të rregullt të sindikatës, i cili u mbajt sot.

MARKETING

Shik.mk

Ramov paralajmëroi se prioritetet kryesore të tij do të jenë përmirësimi i statusit ekonomik dhe social të të punësuarve, rikthimi i dinjitetit të punonjësve arsimorë dhe nënshkrimi i marrëveshjeve të reja kolektive në sektorët e mbrojtjes së fëmijëve dhe kulturës.

STOJKO RAMOV, KRYETAR I SAPOZGJEDHUR I SASHK-UT

Do të angazhohem për rikthimin e dinjitetit të punonjësve arsimorë dhe vendosjen e tyre në vendin që e meritojnë në këtë shoqëri. Në periudhën e ardhshme duhet të nënshkruhet marrëveshja kolektive për mbrojtjen e fëmijëve dhe një marrëveshje e re kolektive për kulturën, kështu që na pret shumë punë. Shpresoj se do të hasim në mirëkuptimin e partnerëve socialë, me çka do të arrijmë ta përmirësojmë statusin ekonomik dhe social të punonjësve arsimorë në të gjithë Maqedoninë”.

Lidhur me afatin kohor për realizimin e këtyre pritshmërive, ai theksoi se arritja e marrëveshjes varet nga të dyja palët në negociata.

STOJKO RAMOV, KRYETAR I SAPOZGJEDHUR I SASHK-UT

Këto janë negociata dhe jo gjithçka varet vetëm nga SASHK-u, por edhe nga pala tjetër. Prandaj, duhet të gjejmë një zgjidhje të pranueshme për të dyja palët, me qëllim arritjen e marrëveshjes”.

Kujtojmë se kryetari i deritanishëm i SASHK-ut, Jakim Nedelkov, e ka mbajtur këtë pozitë plot 16 vjet.

Samir Mustafa /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

(VIDEO) Protestat në Shqipëri zgjerohen edhe në 10 qytete të tjera

(VIDEO) Protestat në Shqipëri zgjerohen edhe në 10 qytete të tjera

(VIDEO) Analistët: Rama mund të rrëzohet me mosbindje qytetare e presion ndërkombëtar

(VIDEO) Analistët: Rama mund të rrëzohet me mosbindje qytetare e presion ndërkombëtar

(VIDEO) Kodi penal do t’i dërgohen Komisionit Evropian për mendim

(VIDEO) Kodi penal do t’i dërgohen Komisionit Evropian për mendim

(VIDEO) Zyrtarë të DPHM-së dyshohen për keqpërdorim të detyrës zyrtare

(VIDEO) Zyrtarë të DPHM-së dyshohen për keqpërdorim të detyrës zyrtare

(VIDEO) Mickoksi: Hetimet për Mihajllovën do të paraqiten para partnerëve të NATO-s

(VIDEO) Mickoksi: Hetimet për Mihajllovën do të paraqiten para partnerëve të NATO-s

(VIDEO) Saranda Imeri: Provimi i jurisprudencës do të jetë në shqip në tërësi

(VIDEO) Saranda Imeri: Provimi i jurisprudencës do të jetë në shqip në tërësi