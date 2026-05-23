(VIDEO) Stiolkoviq do ta padisë për shpifje liderin e LSDM-së Venko Filipçe
Zëvendëskryeministri Ivan Stoiljkoviq është duke përgatitur padi kundër liderit të LSDM-së, Venko Filipçe, për akuzat e tij se politikani me përkatësi etnike serbe punon për shërbimin sekret serb dhe është në bashkëpunim me Vladimir Putinin.
Filipçe do të duhet t’i provojë këto akuza në gjykatë, dhe gjoba që do të paguajë do të shkojë në Spitalin Psikiatrik në Bardovcë, i cili nuk arriti ta parandalonte gjendjen e tij, shkruan Stoiljkoviç, duke sugjeruar probleme të mundshme mendore tek lideri i LSDM-së.
IVAN STOILJKOVIQ, ZËVENDËSKRYEMINISTËR
“Fantazitë e sëmura dhe fiksimet tinëzare që Venko Filipce ka nisur vazhdimisht nga karrigia presidenciale në LSDM për një kohë të gjatë, më në fund kanë marrë një diagnozë zyrtare – në formën e një padie. Sigurisht, nuk do të kërkoj mohim ose kërkim falje. Është marrëzi të presësh mirësjellje dhe arsye nga një personazh që është gati të shkelë faqen e tij për pesë minuta duartrokitje të lira në konferencat për shtyp të partisë dhe njëqind pëlqime në rrjetet sociale”.
Gjatë një konference për gazetarë para disa ditësh, kreu opozitar Venko Filipçe deklaroi se
Zëvendëskryeministri është një bashkëpunëtor të shërbimeve serbe, i cili ka komunikim me “Ujqërit e Natës”, organizatë afër Putinit. “Ai nxjerr informacione nga jashtë vendit çdo ditë. Pra, kjo është e gjithë kjo qeverisje, kjo është e gjithë koncepti i kësaj qeverie”, deklaroi kryetari i LSDM-së. /SHENJA/