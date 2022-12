(VIDEO) Sqarohet apeli: “Target Fortesën” e anuluam pasi kishte shumë shkelje

Këshilli i Gjykatës së Apelit Shkup njoftoi se aktgjykimi i shkallës së parë për rastin “Target-Fortesa” është anuluar për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës së Ligjit për procedurë penale. Këshilli, ka konstatuar se ka mospërputhje ndërmjet aktgjykimit të shqiptuar dhe asaj që thuhet në kopjen e tij me shkrim, përkatësisht në burimin e aktgjykimit nuk ka përshkrim të veprimeve të kundërligjshme për secilin nga të pandehurit.

KËSHILLI I GJYKATËS SË APELIT

“Për shkak të interesimit të madh të opinionit, Këshilli i Gjykatës së Apelit Shkup njofton se aktgjykimi i shkallës së parë është anuluar për shkak të shkeljeve materiale të dispozitave të procedurës, si dhe shkeljet që gjykata i kushton vëmendje detyrës zyrtare të cilat ndikuan në përcaktimin e drejtë të gjendjes faktike dhe zbatimin e drejtë të së drejtës materiale”.

Konkretisht, sipas detyrës zyrtare, këshilli i Gjykatës së Apelit në Shkup konstatoi se ekziston mospërputhje në mes aktgjykimit të shqiptuar dhe asaj që thuhet në kopjen e tij me shkrim, gjegjësisht në burimin e aktgjykimit nuk ka përshkrim të veprimeve të kundërligjshme për secilin nga të pandehurit.

KËSHILLI I GJYKATËS SË APELIT

“Kjo është veçanërisht e vërtetë pasi aktgjykimi me shkrim duhet t’i përgjigjet plotësisht dënimit të shënuar në procesverbal dhe për këtë arsye shpallja e aktgjykimit duhet të jetë e qartë dhe precize, përkatësisht fjalia e shpallur publikisht e aktgjykimit duhet të përmbajë të gjitha elementet e nevojshme nga neni 408 të Kodit Penal. Një shkelje e tillë thelbësore është e natyrës absolute dhe e bën gjykimin të paqartë, të pakuptueshëm dhe të papërshtatshëm për shqyrtim të mëtejshëm”.

Rasti Target Fortesa është dorëzuar për vendimmarrje në Gjykatën e Apelit në Shkup më 10 gusht të vitit 2021. Ndërsa më 7 mars të vitit 2022 është mbajtur seancë e hapur. Më 26 shkurt të vitit 2021 gjykata themelore e shpalli fajtor Ish kreu i DSK-së Sasho Mijallkov për rastin “Target-Fortesa” që ka të bëje me përgjimin e paligjshëm në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe e dënoi me 12 vjet burg. Për të njëjtin rast agjentët Goran Grujevski dhe Nikolla Boshkoski u dënuan me nga 15 vite burg, ish ministrja e brendshme gordana Jankullovska u dënua me 4 vite burg dhe Toni Jakimovski me 6 vite burg. /SHENJA/