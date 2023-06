(VIDEO) Spasovski: Migrimi mund të menaxhohet vetëm me partneritet mes shteteve europiane

Migrimi mund të menaxhohet vetëm nëse ekziston një partneritet mes të gjitha shteteve evropiane. Nëse ndjekim të gjitha aktivitetet që janë ndërmarrë nga viti 2015 e deri më sot, shihet se sa kapacitete të këqija kemi pasur për tu përballur me migracionin dhe si janë përmirësuar ato. Këtë e theksoi ministri i Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski, në fjalimin e tij të sotëm, i cili hapi sesionin “Menaxhimi i migracionit në relacionin BE – Ballkani Perëndimor”, në kuadër të forumit të dialogut në Prespë.

OLIVER SPASOVSKI, MINISTËR I PUNËVE TË BRENDSHME

“Pas ngjarjeve të vitit 2015 të cilat I kemi ndjerë, migrimi do të jetë padyshim një temë e natyrshme në axhendën social-politike në vitet në vijim, sepse është sfida më e madhe me të cilën do të përballet bota. Jo vetëm për shkak të fqinjësisë sonë të afërt, më së shumti emigrantë vijnë tek ne, por edhe për shkak të Lindjes së afërt, e plotësuar nga pushtimi i Rusisë, dhe sot ata janë larg stabilizimit të vërtetë”.

Spasovski tha se vendi ynë është vend tranziti dhe migrantët janë kryesisht kategori të cenueshme të personave që kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare.

OLIVER SPASOVSKI, MINISTËR I PUNËVE TË BRENDSHME

“Për Ministrinë e Brendshme dhe për RMV-në, nënshkrimi i marrëveshjes me BE-në, pra me FRONTEX-in, me Agjencinë për Rojet Kufitare Evropiane, është i rëndësishëm, sepse është marrëveshja e parë mes BE-së dhe RMV-së, e cila është nënshkruar në gjuhën maqedonase. Për ne si Ministri e Brendshme ishte e rëndësishme nga pikëpamja operative, të përgatiteshim mirë, të fillonim zbatimin e kësaj marrëveshjeje. Kontrolli i flukseve migratore do të vazhdojë, së bashku do të kontribuojmë në sigurinë rajonale dhe kombëtare sepse ato kanë një ndikim të fortë në sigurinë evropiane”.

Spasovski iu referua gjithashtu zhvendosjes masive të njerëzve si rezultat i pushtimit rus të Ukrainës. Ai tha se si qeveri i kanë marrë të gjitha masat që të mund të ofrojnë ndihmë sa më efektive për çdo qytetar ukrainas që kërkon mbrojtje.

Medina Ajeti Ali /SHENJA/

