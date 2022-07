(VIDEO) Spasovski: Angazhimi i policisë shmangu një konflikt më të madh

Edhe protesta e ditës së djeshme e organizaur nga VMRO-ja opozitare nuk kaloi pa eksalim të situatës. Në ditën e pestë të protestave ka ndodhur një icident ndëretnik, ku qytetarët maqedonas kanë hyrë në sheshin “Skеnderbeu” dhe janë përleshur me qytetarët shqiptarë. Gjatë incidentit janë hedhur gurë, shishe dhe gjësende të forta, por janë dëgjuar dhe të shtëna me armë zjarri, me ç’rast dëmtuan prona dhe vetura të shqiptarëve. Protestuesit hasën në rezistencë nga qytetarë shqiptarë, të cilën nuk i lejuan protestuesit të vazhdojnë drejt Çarshisë së Vjetër të Shkupit.

Isuf Koka, personi i cili ka gjuajtur me armë zjarri është arrestuar nga ana e policisë. Ndërsa par reagimeve të policisë, është arritur që situata të qetësohet dhe të shmanget incidenti më i madh ndëretnik.

Më pas, protestuesit kanë vazhduar drejt Minsitrisë së Punëve të Jashtme dhe Kuvendit të Maqedonisë së Veriut. Protestuesit në drejtim të kordonit policor që siguronte ndërtesën e Kuvendit kanë hedhur qindra fishekzjarre tymi, mjete piroteknike dhe shishe qelqi. Sipas policisë, mbrëmë është ndaluar nga organet e rendit edhe një person i cili po lëvizte drejt Kuvendit duke mbajtur me vete një çekan dhe gurë.

Minsitri i Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski, foli për përleshjen e djshme, duke theksuar se me intervenimin me kohë të policisë është parandaluar një incident i përmasave të mëdha.

Oliver Spasovski, ministër i Punëve të Brendshme

“Askujt nuk i lejohet që të përdor armë dhe të kërcënojë jetën e dikujt për atë bëj thirrje deri te qytetarët dhe te subjektet politike që të jenë të qetë në protesta. Vandalizmi dhe dhuna në asnjë rast nuk do të japin rezultat. Askush nuk mund ta dije se çfarë do të ndodhë”

Nga MPB njoftojnë se gjithsej tre punjonjës të policisë janë lëndua, prej tyre dy u lënduan gjatë icidentit në sheshin “Skendërbeu” nga protestat e djeshme, ndërkaq janë arrestuar 5 persona.

Ndërkaq, edhe për kundër faktit se në protestat disa ditore ka tensione dhe incidente, VMRO-DPMNE përsëri nuk heq dorë nga organizmi i tyre dhe bënë thirrje për pjesëmarrje masive.

Linda Ebibi /SHENJA/