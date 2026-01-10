(VIDEO) Sot votojnë të sëmurët e të burgosurit

(VIDEO) Sot votojnë të sëmurët e të burgosurit

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve informoi se sot po zhvillohet votimi i personave të sëmurë e të pafuqishëm, si dhe i personave që janë duke vuajtur dënim me burg, për zgjedhjet e përsëritura për kryetarë komunash në komunat Gostivar, Mavrovë dhe Rostushë, Vrapçisht dhe Qendër Zhupë. KSHZ bën të ditur se nga ora 07:00 të mëngjesit, në shtatë institucione korrektuese-ndëshkuese, të drejtën e votës mund ta ushtrojnë 94 persona që janë duke vuajtur dënim me burg ose paraburgim.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE 

“Në total, 249 persona të sëmurë ose të pafuqishëm mund ta ushtrojnë të drejtën e tyre të votës në këto zgjedhje. Prej tyre, 146 persona janë të regjistruar për të votuar në Gostivar, 32 persona të sëmurë ose të pafuqishëm kanë të drejtë vote në Vrapçisht, 69 persona mund të votojnë për kryetar të komunës Mavrovë dhe Rostushë, ndërsa 2 persona mund të votojnë për kryetar të komunës Qendër Zhupë’’.

KSHZ thonë  se sipas Kodit Zgjedhor, në zgjedhjet e përsëritura nuk kërkohet pjesëmarrje prej një të tretës së votuesve, por që të zgjidhet kryetari i komunës, dhe se për njërin nga kandidatët duhet të votojnë më shumë se gjysma e votuesve që kanë dalë në votim, duke përfshirë edhe Qendrën Zhupë, ku ka vetëm një kandidat. Zgjedhjet për kryetar komune në këto katër komuna po përsëriten pasi në Zgjedhjet Lokale 2025 nuk pati numër të mjaftueshëm të qytetarëve që dolën për të votuar.

 /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Kallas: Përdorimi i raketave “Oreshnik” nga Rusia në Ukrainë, paralajmërim për Evropën dhe SHBA-në

Kallas: Përdorimi i raketave “Oreshnik” nga Rusia në Ukrainë, paralajmërim për Evropën dhe SHBA-në

Dy persona nga Sllupçani nën hetim për sulm seksual ndaj një të miture, kërkohet paraburgim

Dy persona nga Sllupçani nën hetim për sulm seksual ndaj një të miture, kërkohet paraburgim

Berisha: Opozita do të protestojë më 24 janar

Berisha: Opozita do të protestojë më 24 janar

(VIDEO) Mobilizim për të pastruar oborret e bodrumet e përmbytura

(VIDEO) Mobilizim për të pastruar oborret e bodrumet e përmbytura

(VIDEO) Nga dita e hënë pritet ulje drastike e temperaturave

(VIDEO) Nga dita e hënë pritet ulje drastike e temperaturave

(VIDEO) 18-vjeçari që shkeli për vdekje 79-vjeçaren arratiset jashtë vendit

(VIDEO) 18-vjeçari që shkeli për vdekje 79-vjeçaren arratiset jashtë vendit